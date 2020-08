Vandaag om 18:00 uur ging het tweede Night City Wire evenement van start. Dit is een reeks aan livestreams van ontwikkelaar CD Projekt RED waar ze ons – langzaam maar zeker – steeds meer vertellen over Cyberpunk 2077. De stream was ditmaal zo’n 24 minuutjes lang en we hebben hieronder een aantal van de fijnste details voor je verzameld. Het is een behoorlijk verhaal, dus we willen je wel graag waarschuwen voor eventuele spoilers:

In deze aflevering is men dieper ingegaan op de zogeheten ‘backstories’ van het personage dat je bij het begin van de game maakt. Zo kun je kiezen uit bijvoorbeeld de Nomad, Street Kid en de Corporate. Niet alleen zal het kiezen van een andere rol het achtergrondverhaal van je personage veranderen, ook het verhaal van je vrienden lijkt anders te zijn.

Als je als Street Kid begint ben je het overgrote deel van je leven al bekend met Night City en de bendes. Als je dan bijvoorbeeld weer voor de Nomad gaat, woon je juist buiten de stad en moet je proberen Night City binnen te komen. CD Projekt RED wil benadrukken dat je jouw personage gedurende het verhaal geheel naar wens kunt vormen en dus echt in je rol kan stappen.

Omdat iedere backstory anders is, zul je dit ook gaan merken in de gameplay en de personages die je ontmoet. Als Street Kid heb je bijvoorbeeld weinig ervaring met mensen uit het bedrijfsleven en je dus niet dezelfde dialoogopties krijgt als de Corporate als hij/zij een hoge pief tegenkomt.

Het is vanaf het begin van de game ook mogelijk om meteen naar de Badlands – de woestenij vlakbij Night City – te gaan. Dit is echter niet altijd raadzaam, gezien de Badlands over de tijd aangetast zijn door oorlogen en de opwarming van de aarde. De mensen die je daar tegenkomt zullen dan ook niet altijd even vriendelijk naar je zijn.

Ook heeft men het gehad over de muziek in Cyberpunk 2077, die in samenwerking met de band Refused is gemaakt. In de game spelen zij de muziek van de fictieve band Samurai, die niemand anders dan Johnny Silverhand als frontman heeft. De van origine Zweedse band noemt Samurai een futuristische versie van henzelf en de muziek heeft dan ook veel zwaar gitaarwerk. Een aantal Samurai tracks staan al op Spotify, dus daar je kun je eventueel al wat van de muziek proeven.

Ten slotte vertelde CD Projekt RED nog wat over de talloze wapens die je tegen gaat komen in en rondom Night City. Er zijn verschillende categorieën zoals Smart, Power en Tech Weapons en natuurlijk de nodige mêlee wapens. De focus lag ditmaal echter vooral op de vuurwapens.

Power Weapons zijn in staat om kogels van de muren af te laten ketsen en dus is het mogelijk om vijanden achter dekking of om hoekjes te raken. Tech Weapons daarentegen, zijn elektromagnetisch geladen en beuken dus zonder moeite door diezelfde dekking heen. Smart Weapons zijn een stukje slimmer, afgevuurde kogels kunnen namelijk vijanden tracken en achter ze aan gaan als ze bijvoorbeeld wegrennen.

Vuurwapens hebben twee soorten aanpassingen: Attachments en Software Mods. Attachments zijn zaken die we daadwerkelijk op het wapen zien verschijnen en kunnen gebruiken zoals scopes. Software Mods kunnen echter de gunplay drastisch veranderen door stats van het wapen te veranderen of elemental damage toe te voegen.

Je kunt de losse segmenten van het hele evenement natuurlijk ook hieronder bekijken. Cyberpunk 2077 verschijnt 19 november voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

