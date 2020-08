Op 22 augustus gaat DC Fandome van start en Ed Boon van NetherRealm Studios liet via Twitter weten dat hij daar aanwezig zal zijn. De grote vraag is nu alleen: wat komt hij daar doen?

Het feit dat Boon deel uitmaakt van DC Fandome doet veel gamers gissen naar de reden. Er werd eind vorige maand verwacht dat een aankondiging van Injustice 3 aanstaande is, dus de kans lijkt groot dat dit door Boon wordt gedaan tijdens het online evenement.

Er is al een teaser trailer van DC Fandome vrijgegeven en daarin is heel even Baraka (uit Mortal Kombat) te zien in de ‘elseworld skin’, bekend uit het DC universum. Het is dus ook mogelijk dat er meer van dit soort skins naar Mortal Kombat 11 komen, dus het kan zo zijn dat dit de reden is dat Boon aanwezig is bij het online evenement.