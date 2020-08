Afgelopen weekend vond QuakeCon 2020 plaats en daar heeft Arkane Studios wat meer details gedeeld over Deathloop. Deze informatie is in videovorm onder dit bericht te checken.

De ontwikkelaar laat weten dat je natuurlijk de hoofdrol zal vertolken in je eigen avontuur, maar je kan ook als de ‘bad guy’ spelen in het avontuur van andere gamers. Er wordt ook iets meer gedeeld over de wereld waarin het spel zich afspeelt.