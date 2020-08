Later dit jaar verschijnt FIFA 21 en vanzelfsprekend bevat ook deze game weer de FUT-modus, die vandaag is voorzien van een nieuwe trailer. Deze trailer laat de eerste beelden van de online modus zien en druk zeker even op play. Met ruim drie minuten is de trailer behoorlijk informatief.

In aanvulling daarop gaat EA nog wat dieper in op de features, waarvoor je hier terecht kan. Verder heeft EA nog Pitch Notes gedeeld met nog meer informatie over FUT 21 en daarvoor kan je hier terecht.