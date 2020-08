Normaal gesproken zou de nieuwe Call of Duty al geruime tijd onthuld zijn, maar dit jaar pakt Activision het volledig anders aan. Dat er een nieuwe komt is al geruime tijd bekend en de geruchten wijzen naar een Black Ops reboot ten tijde van de koude oorlog. Maar niets is nog zeker, hoewel een onthulling steeds dichterbij lijkt te komen.

Activision stuurde laatst mysterieuze kisten uit naar wat influencers en die mochten gisteren geopend worden. Daarin trof men een diaprojector met verschillende dia’s die weer naar iets aan het hinten waren. Dat is inmiddels ook uitgevogeld en het gaat om deze teaser website.

Hierop is niet zoveel te zien, behalve de datum 14 augustus met de tijd 12:00 uur erbij. Helaas is niet duidelijk om welke tijdzone het gaat, maar het is aannemelijk dat het oost of west Amerika is, dat betekent dat we vrijdagmiddag om 18:00 uur of vrijdagavond om 21:00 uur meer te zien gaan krijgen.

Bij updates in de tussentijd lees je het natuurlijk hier.