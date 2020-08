Special: Horizon: Zero Dawn Complete Edition voor de pc – In 2017 introduceerde Guerrilla Games Aloy, een gloednieuw personage in een fonkelnieuwe game. Na jaren van energie in de Killzone franchise te hebben gestoken wilde de Amsterdamse ontwikkelaar een keer wat anders doen. Hiermee bewees de studio ook meer te kunnen dan alleen shooters maken, want het was een weergaloze titel die qua verhaal boeide van begin tot eind. De wereld smeekte om verkend te worden en Aloy was een erg interessant personage. Inmiddels mogen we uitkijken naar Horizon: Forbidden West, maar voor die release daar is duiken we nog even in het eerste deel.

De stap van PlayStation naar pc

Het is hoogst ongebruikelijk dat een exclusieve PlayStation game op een ander platform verschijnt. Als het voorkomt, dan is dat vanwege het verlopen van een exclusiviteitsdeal of omdat andere partijen de rechten bezitten. Een goed voorbeeld daarvan is Death Stranding, die sinds enige tijd ook op de pc verkrijgbaar is. Horizon: Zero Dawn is echter een titel van Sony zelf. Het behoort tot de eigen studio’s en bibliotheek, dus dat die game de overstap naar pc maakt is een nieuwe weg die het Japanse bedrijf inslaat. Is dat erg? Nee, helemaal niet.

PlayStation 4 gamers kunnen al drie jaar van de game genieten en iedereen die interesse in de game had, die heeft de titel inmiddels allang uitgespeeld. Dus waarom dan niet ook andere doelgroepen kennis laten maken met Aloy? Inderdaad, er is geen enkele reden om het niet te doen en dan is uitgerekend deze titel een mooi begin. Het pushte de PlayStation 4 destijds behoorlijk, maar het grootste ‘probleem’ was de gecapte framerate op 30 frames per seconde. Dat is voor een pc over het algemeen geen issue en dus is deze ‘handicap’ uit de game verdwenen. Een goede vooruitgang, want dat maakt de hele actie nog wat vloeiender.

Moeite waard?

Qua gameplay is er zo te merken tijdens het spelen niet echt iets veranderd tijdens het porten van de PlayStation 4 naar de pc. Dus de verbeteringen moeten echt gezocht worden op het grafische vlak. Zoals al aangehaald is de framerate nu niet langer beperkt en dat is natuurlijk erg prettig. Zeker in een tijd waarin framerate belangrijker is dan ooit. Maar ook biedt de pc-versie een grafische upgrade, zo hier en daar is het wat opgeleukt waardoor het er net wat strakker, mooier en gedetailleerder uitziet. En niet geheel onbelangrijk, het spel ondersteunt nu ook breedbeeldschermen. Dus als je zo’n scherm hebt staan, dan kan je daar optimaal van genieten. Het zijn wat dat betreft dus de standaard verbeteringen die je bij zo’n nieuwe release verwacht voor een platform die technisch tot meer in staat is.

Dat maakt Horizon: Zero Dawn op pc an sich al de moeite waard, mits je een beetje pc hebt staan. Inhoudelijk is het samen met de Frozen Wilds uitbreiding precies hetgeen wat we al kennen, maar doordat het technisch dat stapje extra is, is het een net wat betere ervaring. Het avontuur op zichzelf staat als een huis en de gameplay is nog steeds heerlijk. Dus als je de game destijds bij de release gekocht en gespeeld hebt, dan zal je je ook nu drie jaar later weer optimaal kunnen vermaken met het avontuur van Aloy. Het zit allemaal zo goed in elkaar dat het nooit een straf zal zijn om weer door die prachtige wereld heen te gaan, de gevechten uit te vechten en de verschillende geheimen te ontdekken.

Niet helemaal perfect

Als avontuur en game op zichzelf is het een no-brainer om de game nog een keertje te gaan spelen op de pc. Met name als je een fan bent, maar wel is er nog wat werk aan de winkel. Zo is de port niet helemaal vlekkeloos verlopen. De game heeft te maken met crashes, waardoor je alles opnieuw moet opstarten en dat is natuurlijk vervelend. Nu kan een crash voorkomen, maar in Horizon: Zero Dawn komt het net iets te vaak voor en een abrupte stop tijdens de gameplay is en blijft hinderlijk. Ook loopt de game tegen problemen aan met de textures die niet goed ingeladen worden of in een verkeerde resolutie, waardoor de personages er heel raar uitzien. Het heeft allemaal – als we de technische analyses raadplegen – te maken met de manier waarop de game de textures filtert en hoe het omgaat met de framerate in bepaalde animaties en cut-scènes.

Dit zorgt voor scherpe en mooie beelden in combinatie met textures van lage kwaliteit, stutters en meer hobbels tijdens de presentatie. Nu zijn we van nature geen pc-gamers, dus de echt diepgaande technische analyse om te benadrukken waarom het technisch wel of niet goed gaat, die kan je elders op het web vinden. De conclusie die hier aan te verbinden is, is dat het niet stabiel genoeg draait en dat zorgt voor wisselende resultaten. Een grafische glitch hier en daar, daar valt mee te leven, maar de game maakt het soms wel erg bont. Desalniettemin is het goede nieuws dat Guerrilla Games ervan op de hoogte is en werkt aan een oplossing. Die zal niet lang op zich laten wachten en zodra die beschikbaar is, zal Horizon: Zero Dawn vast als een zonnetje draaien. Iets wat de game ook verdient, want het is en blijft een topper.

Volgen er meer?

Het is wat ongebruikelijk om een pc-game te behandelen in een artikel op PSX-Sense, maar gezien het een exclusive van formaat is die de overstap maakt van PS4 naar een ander platform, achten we het de moeite waard. Duidelijk is dat het technisch nog niet optimaal is, maar er wordt aan gewerkt – hopelijk pakt dat ook echt goed uit. En als daar straks een oplossing voor is, dan zal iedereen van deze prachtige game kunnen genieten. Want dat is het, een prachtige game die iedereen eigenlijk gespeeld moet hebben. Daarnaast zet het ook de deur open voor meer pc-releases. Wat volgt hierna? God of War? Uncharted? Of misschien zelfs The Last of Us? We gaan het zien, maar maak je als PlayStation gamer geen zorgen, Sony zal met zijn first-party releases áltijd de prioriteit bij de PlayStation leggen dus op dat platform zul je als eerste van de nieuwe games kunnen genieten.

Update: De eerste update die de technische problemen moet indammen is inmiddels verschenen en op korte termijn zal er nog een grotere update volgen om alles glad te strijken.