De aankomende update 1.03 voor The Last of Us: Part II voegt een Grounded en Permadeath modus aan de game toe. Website PowerPyx heeft twee nieuwe Trophies gespot die naar beide modi verwijzen. Voor de “Dig Two Graves” Trophy moet je de game op de Grounded moeilijkheidsgraad uitspelen en voor de “You can’t stop this” Trophy moet je de game met permadeath aangezet voltooien.

Wanneer de update uitkomt en aanvullende details zijn nog niet bekend, gezien Sony noch Naughty Dog een officiële aankondiging hebben gedaan.

The Last of Us 2 just got DLC Trophies. Patch 1.03 with Grounded Difficulty + Permadeath Mode incoming. pic.twitter.com/drUsvnHqIk — PowerPyx (@PowerPyx) August 10, 2020

Indien je niet genoeg van de game krijgt, is deze toevoeging een goede manier om er nogmaals doorheen te gaan. Hier moet je het ook mee doen, aangezien ontwikkelaar Naughty Dog reeds eerder heeft aangegeven dat The Last of Us: Part II geen downloadbare content krijgt. Daarnaast wordt terugkeren naar de wereld van The Last of Us voor een derde deel “stukken moeilijker om te verantwoorden”. Fans kunnen in ieder geval uitkijken naar de The Last of Us tv-serie.