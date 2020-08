Ontwikkelaar Hardsuit Labs en uitgever Paradox Interactive maken bekend dat Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 opnieuw is uitgesteld. De game stond aanvankelijk voor het eerste kwartaal van dit jaar gepland. Vervolgens werd Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 uitgesteld naar eind dit jaar en nu moet de game ergens in 2021 uitkomen, aangezien een exacte releasedatum nog steeds ontbreekt.

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020

Gelukkig komt Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ook naar de PlayStation 5 en de eerste next-gen trailer van de game ziet er indrukwekkend uit. Het geeft je in ieder geval genoeg tijd om te sparen voor een Collector’s Edition.