Gespeeld: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – In de tijden van de eerste PlayStation had vrijwel iedereen een game uit één bepaalde serie: Tony Hawk’s Pro Skater. Het skateboarden dat tot die tijd ergens een beetje een niche was, werd razend populair door de fantastische games van Neversoft. De eerste was een goede game, de tweede was zelfs nog beter en door de jaren heen zijn er ontzettend veel delen verschenen. Enigszins gelinkt aan Jackass, gelinkt aan een fysiek board en ga zo maar door. Inmiddels is de franchise gestopt, maar na enkele jaren van afwezigheid staat Tony Hawk op het punt terug te keren, maar dan in een remaster/remake.

Mooi jasje

Een van de meest iconische levels uit de eerste Tony Hawk’s Pro Skater is natuurlijk Warehouse. Dit level kan je vanaf vrijdag spelen als je de game in pre-order hebt geplaatst. Lang hoef je dus niet meer te wachten, ook niet op de release, want die volgt op 4 september al. Wij kregen van Activision de kans om alvast even kennis te maken met deze ‘nieuwe’ game en het was één grote nostalgische trip. De game is natuurlijk grafisch opgeleukt, het menu ziet er wat anders uit, maar dat allemaal wel zonder die klassieke touch te verliezen. Het was even inkomen, we hebben immers jaren niet op een virtueel skateboard gestaan, maar oh wat is het fijn dat deze games terugkeren.

De grootste verandering die waarneembaar is, zeker bij het terugbrengen van dit soort klassiekers, is de grafische kwaliteit. Het mag geen verrassing zijn dat Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 er uitstekend uitziet. Het Warehouse level dat we gespeeld hebben geeft ook een goede indicatie voor wat komen gaat, want als dit de standaard is dan hebben we hier met een grafisch mooie game te maken. Opvallend is ook dat de aandacht vooral uit is gegaan naar het grafische aspect om het om te toveren naar hedendaagse standaarden, daar waar de gameplay heel erg klassiek aanvoelt.

Speelt zoals vanouds

Als je de games vroeger veel gespeeld hebt, dan heb je vast ergens nog wel wat ‘muscle memory’. Denk aan snel naar boven en beneden bewegen voor een manual, of op driehoekje drukken om te grinden nadat je gesprongen bent. De moves schud je op gelijk manier als destijds uit je mouw, maar de game biedt nu wel meer opties qua besturing. Zo kun je voor de klassieke besturing van toen kiezen uit het eerste of juist tweede deel, alsook een samensmelting onder de noemer ‘default’. In elk geval voelt het heel erg herkenbaar aan en dat geldt ook voor de bij vlagen clunky situaties. Dat kent over het algemeen een negatieve ondertoon, maar in het kader van nostalgie past het perfect bij deze nieuwe editie.

Grind je tegen een muur aan, dan zal de game je automatisch dwarsgooien om verder te skaten. Ook de onhandige landingen willen nog weleens ietwat onrealistische animaties teweegbrengen. Normaliter zou dat een minpunt kunnen zijn, maar Tony Hawk’s Pro Skater heeft nooit naar realisme gestreefd en dit soort kleine details horen bij de games. Dit is namelijk precies hetzelfde als vroeger en dat maakt het juist zo’n toffe trip down memory lane. Het voelt, speelt en klinkt precies zoals ruim twintig jaar geleden en dat is echt ontzettend fijn. Alsof de serie nooit is weggeweest, zo gemakkelijk pak je het op en zo soepel speelt het weg.

Toch hadden we wat moeite, want waar het gemakkelijk op te pakken is, is de uitdaging natuurlijk het succesvol landen van al je tricks. Dat ten eerste, maar belangrijker nog is het succesvol aan elkaar knopen van je combo’s voor die megascore. Scores als twintig tot veertigduizend wisten we snel te bereiken, maar die miljoenen punten van vroeger… dat vraagt toch nog wat meer oefenen. Maar alles komt met de tijd en we zijn nu al benieuwd naar de bizarre combinaties die de geoefende spelers straks online zullen delen. Hoe dan ook, het komt continu op hetzelfde neer en dat is dat het als vanouds vertrouwd aanvoelt en dat is een hele fijne constatering. Dat is immers wat je hebben wilt.

Iets toegankelijker

Om het voor nieuwkomers toegankelijk te houden zul je in het menu verschillende modificaties aantreffen voor de gameplay. Dat bestaat uit opties om altijd met een perfecte balans te grinden, een manual uit te voeren en meer. Ook kun je de optie tot vallen volledig uitschakelen, waardoor je aan één stuk door kunt gaan. Dat is erg handig voor als je wilt wennen aan de manier van spelen, maar of dat ook een vaste feature blijft in de modi waarin je echt progressie boekt valt nog te bezien. Het is immers een uitdagende game en het moet je niet te gemakkelijk gemaakt worden. Maar hoe het ook uitpakt, het is in ieder geval een fijne aanvulling op de gameplay.

Verder zagen we in de demo dat – hoewel niet beschikbaar – er veel unlockables zullen zijn. Vanzelfsprekend zul je weer punten kunnen verzamelen waarmee je je skater op verschillende vlakken kunt verbeteren, zoals vroeger. Daarnaast zul je door uitdagingen te voltooien nieuwe slots voor speciale tricks vrij kunnen spelen, alsook specifieke outfits voor de diverse skaters. Ook kun je nog verschillende skateboards unlocken en op die manier zit er genoeg in de game om je mee bezig te houden. Zeker als je bedenkt dat elke skater – het roster is uitgebreider dan voorheen – eigen tricks heeft, eigen skins, boards en meer. Dat met het idee dat de eerste twee delen gecombineerd worden, wekt de indruk dat het een behoorlijk uitgebreide titel gaat worden.

Voorlopige conclusie

Afgaande op het spelen van het Warehouse level is de eerste indruk erg positief. Er lijkt weinig mis te kunnen gaan met deze nieuwe uitgave van de klassieke Tony Hawk games. Het ziet er grafisch prima uit, de besturing voelt identiek als vroeger aan en de algehele gameplay wekt de indruk dat er een hoop te doen zal zijn. Nu is hetgeen we gespeeld hebben slechts een fractie van het grotere geheel, maar als dit de standaard is, dan zit het wel goed. Het was een fantastische hernieuwde kennismaking met Tony Hawk’s Pro Skater en wij kunnen alvast niet wachten op de volledige release. Nog iets meer dan drie weken en dan is het zover!