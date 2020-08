Ubisoft kondigde nog niet zo lang geleden Hyper Scape aan en de release is nu daar. De uitgever heeft deze free-to-play first-person shooter zojuist uitgebracht in de PlayStation Store en die release wordt natuurlijk gevierd met een launch trailer.

Ook is gelijk de Battle Pass voor het eerste seizoen online gegaan en ook die heeft een trailer gekregen. Beide trailers kun je hieronder bekijken en de game zelf kun je hier in de PlayStation Store downloaden.

Met de start van het eerste seizoen wordt er gelijk een nieuw wapen voor middellange afstand geïntroduceerd: de Dragonfly. Ook komt er een nieuwe hack (Magnet) bij, die vijanden in de val laat lopen. In zijn totaliteit kent het eerste seizoen 11 wapens en 11 hacks. Qua modi tref je in de basis Solo en Squad Crown Rush, maar er zit op termijn meer aan te komen, zij het tijdelijk.

Season One geeft een kickstart aan het overkoepelende Hyper Scape-verhaal: er is een mysterie in de Hyper Scape gecreëerd door Prisma Dimensions en het is aan de spelers om dit op te lossen. Dit eerste seizoen introduceert Memory Shards die spelers verzamelen om meer te ontdekken over bepaalde personages en evenementen. Elke week wordt er een nieuwe Memory Shard in de wereld verborgen die spelers moeten vinden en verzamelen. Tevens introduceert elk seizoen strips om het verhaal van Hyper Scape verder op te bouwen.

We zijn zojuist in Hyper Scape gedoken en zullen je er in aankomende specials meer over gaan vertellen. Want wat doet Hyper Scape onderscheiden? Wat is die unieke Crowncast feature en wat heeft het op termijn te bieden. Wil je het zelf even uitproberen, doe het zeker even, het is immers free-to-play.

De Battle Pass kost overigens wel geld, die schaf je aan voor 950 Bitcrowns wat gelijk staat aan iets minder dan een tientje. Om van wat extra’s te profiteren kan je deze bundel aanschaffen, maar ook kan je Bitcrowns verdienen door de game te spelen.

Launch trailer

Battle Pass trailer