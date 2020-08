Eerder wisten Trophies al te verraden dat The Last of Us: Part II nieuwe moeilijkheidsgraden zou krijgen en inmiddels is dat ook officieel aangekondigd door Sony. Het gaat inderdaad om update 1.05 en die zal vanaf aanstaande donderdag te downloaden zijn.

De belangrijkste toevoeging is de Grounded moeilijkheidsgraad en de Permadeath modus, die voor zich spreken. Hier zijn Trophies aan gekoppeld, maar dat zal als DLC gepresenteerd worden in de Trophylijst, je weg naar platinum zal hierdoor dus niet in gevaar komen.

Buiten deze nieuwe toevoegingen zal de update ook nog een reeks gameplay modifiers beschikbaar stellen in de game. Daarmee kan je de game zoal spelen met ongelimiteerde munitie, in slow-motion, one shot kills en nog veel meer. Tot slot worden er nog wat verbeteringen aangebracht.

De changelog met alle specifieke details hieronder: