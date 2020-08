Het is hartje zomer en dat merken we in de gamewereld normaal gezien aan een heuse komkommertijd. Het jaar 2020 daarentegen is volledig het tegenovergestelde van normaal en dat zien we ook terug aan een prettig aantal releases wat ons bezig kan houden. Naast games komt er ook voldoende downloadbare content uit, waaronder The Tengu’s Disciple voor NioH 2. Dit is de eerste betaalde uitbreiding na de flinke gratis patch van een aantal maanden terug. Voor slechts €9,99 kun je al aan de slag met deze uitbreiding, die je toegang geeft tot twaalf nieuwe missies, een nieuw type wapens, Guardian Spirits en meer.

Struikel niet over de drempel

Deze uitbreiding treedt in de voetsporen van haar voorganger als het gaat om moeilijkheidsgraad. Het aanbevolen level voor de missies waarin je Minamoto no Yoshitsune te hulp schiet ligt namelijk vrij hoog: level 120 en hoger. Het is dus geen makkie voor beginners! Het wordt aangeraden om de game op z’n minst uitgespeeld te hebben, maar je hoeft de uitbreiding niet per se in New Game+ modus te beginnen. Je start The Tengu’s Disciple vanuit de wereldkaart, waarbij deze dan onderaan de lijst zal verschijnen als plek om heen te reizen. Eenmaal gearriveerd zul je slechts één missie zien die je eerst zal moeten voltooien alvorens de overige nieuwe missies zichtbaar worden.

De uitbreiding in zijn geheel bestaat uit twaalf missies, waarvan slechts twee hoofdmissies en de rest zijn wat kortere zijmissies. Ondanks dat het een beetje uit proporties lijkt, is de content op zich niet verkeerd. Tijdens de eerste missie verken je een aantal half verwoeste schepen en word je tevens ook voorgesteld aan een aantal nieuwe vijanden. De eindbaas van deze missie is een hommage aan een bekende uit de originele game, maar dan met een aantal nieuwe aanvallen en verdedigingsmechanismen in de trukendoos. Het gevecht hoeft niet lang te duren, aangezien de echte NioH kenner ondertussen al wel weet wat hem te wachten staat.

Missie twee speelt zich af in een iets meer gecompliceerde omgeving en zal vooral voor de verzamelitems, zoals Kodama, wat ingewikkelder zijn om in z’n volledigheid te voltooien. Wederom krijgen we te maken met nieuwe vijanden en al zijn het er niet veel, ze kunnen het je wel eventjes moeilijk maken als je niet oplet! Het verhaal concludeert met deze missie en de eindbaas die het afsluit is er één die je niet snel zal verwachten, en die ook een pittige uitdaging blijkt te zijn. Eenmaal verslagen zal je vergezeld worden door twee nieuwe Guardian Spirits en je hebt een kleine kans op een nieuwe Samurai Skill.

De Splitstaff is lekker veelzijdig

Last but not least is er ook nog een wapen wat geheel nieuw is in deze uitbreiding, namelijk de Splitstaff. Waar deze scaled met de Magic statistiek, zal deze voor heel veel spelers een makkelijke pick-up zijn aangezien Omnyo-magie zeer populair is. Het is een kruising tussen de Kusarigama en de Speer, waarmee – in combinatie met de juiste build – ontzettend veel schade aangericht kan worden in korte tijd. Hoewel de initiële moveset vrij saai is, kun je deze al snel uitbreiden met nieuwe aanvallen in de skilltree die ontzettend goed werken in allesvernietigende combo’s.

Al met al is de content die je krijgt voor je tientje helemaal niet zo verkeerd, zeker als je rekening houdt met het feit dat je de wapens, Guardian Spirits en eventuele Specials (Samurai Skills) ook buiten de uitbreiding gebruiken kan. Sommige Splitstaff drops zijn enkel in de zijmissies te vinden en ook een van de nieuwe Guardian Spirits zal je enkel te zien krijgen als je je waagt aan één van de overige missies die The Tengu’s Disciple te bieden heeft. In conclusie is het zeker wel de moeite waard als je niet genoeg kunt krijgen van NioH 2, als je niet zo’n diehard speler bent, dan misschien wat minder.