Sinds gisteren is er nieuwe betaalde content beschikbaar voor F1 2020, waar iets bijzonders mee aan de hand is. De volledige opbrengst van de content gaat namelijk naar een goed doel.

Het gaat specifiek om de Keep Fighting Foundation DLC, die je voor €4,99 kunt aanschaffen in de PlayStation Store. Je krijgt hiervoor de volgende items tot je beschikking:

Speciale Keep Fighting Foundation-autolivery

Speciale Keep Fighting Foundation-podiumvierings-emote

Speciale Keep Fighting Foundation-helm

Speciaal Keep Fighting Foundation-pak

Speciale Keep Fighting Foundation-handschoenen

Speciale Keep Fighting Foundation-badge

De totale opbrengst gaat – zoals al aangegeven – naar deze Keep Fighting Foundation, die geïnspireerd is door Michael Schumacher, nadat hij een ski-ongeluk kreeg in 2013.