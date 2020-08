Er woedt op dit moment haast een soort Koude Oorlog tussen Microsoft en Sony als het gaat om het onthullen van de prijs en definitieve releasedatum van hun nieuwe consoles; respectievelijk de Xbox Series X en PlayStation 5. De twee partijen lijken op elkaars aankondigingen te wachten voordat zij een uitspraak durven te doen.

We gaan echter steeds sneller richting het einde van het jaar en dus kan deze cyclus niet eeuwig door blijven gaan. Industrie Insider Tidux heeft nu op Twitter gemeld dat Sony een show met een teardown, informatie over backwards compatibiliteit, releasedatum en prijs achter de hand houdt. Voordat zij hier echt dieper op in gaan, wachten ze de volgende zet van Microsoft af.

Jeff Grub doet ook een duit in het zakje en zegt dat augustus een “Xbox-heavy” maand is en dat we vanuit die hoek over de aankomende weken meerdere aankondigingen mogen verwachten. Mocht dit waar zijn, dan is de verwachting dat Sony begin tot halverwege september een nieuwe showcase klaar heeft staan om meer over de PlayStation 5 te vertellen.

PlayStation is preparing a show to do a tear down, BC info, more exclusives, release date and price. It was supposed to be shown early August. But will be shown after Xbox shows their hand first, late August to Early September. — Tidux (@Tidux) August 10, 2020