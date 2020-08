Het vijfde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone is nu net onderweg en deze week mogen we natuurlijk weer een playlist update verwachten. De update is inmiddels live gegaan en voor een volledig overzicht zetten we de veranderingen en toevoegingen even op een rijtje. Zo is de eerste (tijdelijke) toevoeging ‘Shoot the Ship’, wat bestaat uit een rotatie van de maps Shoot House en Shipment.

In de Bare Bones modus krijg je te maken met een basis Call of Duty ervaring, aangezien je geen field upgrades, perks en killstreaks kunt gebruiken. Het komt echt aan op de wapens die je bij je draagt. Verder kun je in 3v3 Gunfight Blueprints nieuwe blueprints verdienen, maar het is dan natuurlijk wel noodzaak dat je wint.

In Warzone blijft Mini-Royale beschikbaar en in aanvulling daarop keert BR Solos Stimulus terug, waarin je terugkeert als je genoeg geld bij je hebt. Verder blijven Duos, Trios, Quads en Plunder Quads beschikbaar.