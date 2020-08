De huidige pandemie heeft er voor gezorgd dat tegenwoordig vrijwel niemand meer opkijkt als er een game wordt uitgesteld. We hebben dit jaar immers ontzettend veel games vertraging zien oplopen. DiRT 5 is de volgende game die later uitkomt dan de bedoeling was.

De oorspronkelijke releasedatum van het vijfde deel in de DiRT-serie was 9 oktober. Codemasters houdt de schade echter beperkt en heeft laten weten dat dit nu een week later zal zijn, dus 16 oktober. Het gaat hier overigens om de versie voor de huidige generatie consoles en niet de versie voor de PlayStation 5 en Xbox Series X, die volgt later.