We kennen ze inmiddels maar al te goed: de Developer Diaries waarin ontwikkelaars uitleg geven over hun aankomende games en waarin ze dieper ingaan op het verhaal, de personages en meer.

Voor Man of Medan zette ontwikkelaar Supermassive Games eerder al een volledige serie op touw, waarin we meer te weten kwamen over die game en nu voor ‘Little Hope’ bewandelen ze weer dezelfde route.

In de eerste aflevering zien we een interview met acteur Will Poulter, die voor deze game zowel zijn stem als motion capture heeft verleend. Little Hope is het tweede deel in The Dark Pictures Anthology en verschijnt op 30 oktober.