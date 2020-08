Wekelijks ontvangt GTA Online een nieuwe update en Rockstar beloofde onlangs dat ze een hoop in petto hadden voor de game. Die belofte komen ze nu na met de release van de zomerupdate, die bestaat uit een hoop nieuwe toevoegingen. We hebben alle details hieronder op een rijtje gezet en deze update kan nu voor de game gedownload worden.

Om jezelf in Los Santos te verplaatsen heb je een breed scala aan voertuigen tot je beschikking en dat wordt nu verder uitgebreid met maar liefst vijftien nieuwe voertuigen. Het gaat hier om zowel gloednieuwe modellen als varianten op bestaande modellen. Al deze voertuigen zijn te customizen bij Benny’s Original Motor Works.

Invetero Coquette D10

Lampadati Tigon

Declasse DR1

Vapid Peyote Custom

Benefactor BR8

Imponte Beater Dukes

Albany Manana Custom

Canis Seminole Frontier

Bravado Youga Classic 4X4

Dundreary Landstalker XL

Benefactor Glendale Custom

BF Club

Maibatsu Penumbra FF

Bravado Gauntlet Classic Custom

Declasse Yosemite Rancher

Om je bezig te houden kun je nu aan de slag met maar liefst zes coöp missies, te activeren voor bezitters van een Galaxy Superyacht. Je dient hiervoor de kapitein te bellen en de missies zijn ook solo te spelen.

Als je meer van het racen bent, dan kun je nu terecht op negen nieuwe Open Wheel Race tracks in nieuwe Open Wheel Race Series en voor wat meer variatie zijn er nu twee nieuwe open wheel auto’s beschikbaar in de game. Dit segment van de game krijgt ook nieuwe features in de vorm van bandenslijtage, de mogelijkheid om van banden te wisselen terwijl je in de auto zit en meer.

De creatieve spelers onder ons kunnen aan de slag met de Open Wheel Race Creator, waarmee eigen banen ontworpen kunnen worden. Dit gaat gepaard met 60 nieuwe rekwisieten, waaronder racebaanbogen, pitstops, tribunes en nog veel meer.

Tot slot zijn er nog nieuwe Business Battles, Collectibles, Arcade Cabinets en meer. Vanzelfsprekend ontbreekt het ook niet aan kortingen en wat quality of life verbeteringen, waarvan je de details hieronder treft.

Dubbele GTA$ en RP beloningen

A Superyacht Life

Open Wheel Races

Diamond Adversary Series

Kortingen

Yachts – 30%

Yacht Upgrades & Modifications – 30%

Arcades – 30%

Arcade Upgrades & Modifications – 30%

Master Control Terminal – 30%

Drone Station – 30%

Large Garages – 40%

Benny’s Vehicle Upgrades – 30%

Fixes and Improvements Players can now return Personal Vehicles to storage via an option within the Interaction Menu.

Requesting a Pegasus Vehicle is more convenient than ever, with many additional spawn locations being added to reduce your travel time to the closest available location.

Players can now own up to eight different Properties

When entering the Diamond Casino & Resort, punters will now be told how long they will need to wait before spinning the Lucky Wheel again. That’s the last time you’ll see a clock inside of The Diamond, though, that’s for sure.

Mashing the accelerator prior to starting a race is no longer a viable strategy to gain a speed boost. Instead, players can only receive a starting boost by timing their pedal press once “Go” is shown (or in the case of Open Wheel Races, when the countdown lights are removed).

Hier blijft het niet bij qua grote toevoegingen aan GTA Online. Rockstar belooft dat ze later dit jaar het volgende hoofdstuk aan de game zullen toevoegen met een nieuw verhaal en een draai aan de Heists. Als allerlaatst, mocht je Prime Gaming lid zijn, dan kun je nu de Vespucci Canals Nightclub gratis verkrijgen en je geniet van 70% korting op de Grotti X80 Proto en 80% korting op de Bravado Gauntlet Hellfire.