Aangezien er steeds meer niche-games verschijnen zoals Farming Simulator en Hunting Simulator, besloot Stillalive Studios vorig jaar om Bus Simulator naar de PlayStation 4 te brengen. De vraag naar dit soort games is kennelijk groot onder PS4-bezitters, want er is een nieuw deel op komst.

Bus Simulator 21 vergroot de ervaring van het besturen van een passagiersbus door onder andere dubbeldekkers en elektrische bussen toe te voegen. Wil je je niet druk maken over het halen van je reistijden, dan is er een Sandbox modus aanwezig waarin je geheel je eigen gang kunt gaan.

Het nieuwste deel van Bus Simulator zal volgend jaar verschijnen voor de PlayStation 4. De ontwikkelaar denkt er over na om ook een gratis PS5-update beschikbaar te stellen, maar dat is dus nog niet helemaal zeker.

De aankondiging van Bus Simulator 21 ging gepaard met een spectaculaire trailer en die check je hieronder.