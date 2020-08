Hiphop fans kregen eerder deze maand plots enige hoop dat een nieuwe Def Jam game misschien dan toch gemaakt zou worden. Rapper Ice-T postte toen immers een wel erg subtiele hint op zijn Twitter-account, waarin hij zei dat hij dit alleszins wel zag zitten. Het Twitter-account van Def Jam Recordings doet daar nu zelfs nog een schepje bovenop en postte de onderstaande tweet:

Once our twitter hits 1M, we have a special announcement for y’all ! 🎮 — Def Jam Recordings (@defjam) August 10, 2020

Een “special announcement” klinkt ons als muziek in de oren en gezien het doel van de tien miljoen volgers intussen is bereikt, lijkt het logisch dat we erg binnenkort hierover meer zullen horen. We houden jullie op de hoogte!