De geruchten over een mogelijke Mass Effect Trilogy Remaster zijn inmiddels niet meer op één hand te tellen. De ene keer wordt ons verteld dat de felbegeerde bundel nog dit jaar zal uitkomen, de andere keer zou het dan in maart 2021 zijn. Hier komt nu nog een nieuwe optie bij, want volgens een nieuw gerucht mogen we deze remaster op 29 september 2020 verwachten. De basis van het gerucht is echter… vreemd te noemen.

Onlangs dook namelijk op Reddit een interessante post op, die ons wist te vertellen dat de Mass Effect Trilogy Remaster nu al te pre-orderen zou zijn… bij één specifieke winkelketen in de UK, GAME genaamd. Deze keten plaatste namelijk een afbeelding online van de remaster, met 29 september 2020 als releasedatum. Reddit gebruiker Waymantis, die zelf in de UK woont, ging naar zijn plaatselijke GAME en vroeg om de trilogie te pre-orderen, wat verrassend genoeg gewoonweg lukte.

“Naturally, as a UK resident, with a GAME nearby, I thought I’d see if there was any validity. Much to my surprise, after asking at the desk, and the attendant checking a store list on a tablet (seemingly identical to the one leaked) I was able to pre-order the game.”