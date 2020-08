Op de nieuwe BioShock game is het nog wel even wachten, maar nieuwe vacatures die online werden gezet geven ons echter wel nog wat meer info over wat we zoal kunnen verwachten van de nieuwste telg in de fantastische BioShock franchise.

Eerder werd al aangegeven dat deze BioShock vooral om de “vrijheid voor de spelers” draait en dit wordt nu nogmaals bevestigd. Eén van die aspecten is de wereld zelf: deze nieuwe BioShock zou waarschijnlijk een soft reboot van de franchise zijn en speelt zich niet af in Rapture of Columbia. Wat niet verandert is de enorme focus op verhaalgedreven actie, dat in een FPS-formaat wordt gegoten. De eerder genoemde vrijheid van de speler komt ook terug in de levende wereld, waar je als speler invloed op kan uitoefenen, indien je dat wenst uiteraard. Eigen speelstijlen zijn hier ook van de partij.

Verder zal de game ook gebruik maken van in-game cinematische sequenties die, opnieuw, beïnvloed kunnen worden door de levende wereld en door de keuzes die je hebt gemaakt in die wereld. Variëteit en vrijheid lijken de belangrijkste pijlers te worden voor deze game. Als je echter bepaalde plotlijnen in BioShock in het achterhoofd houdt, kan deze info erg ironisch opgevat worden… Maar dat laten we even in het midden.

De nieuwe BioShock game is momenteel in ontwikkeling, hoogst waarschijnlijk voor de volgende generatie consoles en pc.