Gespeeld: FIFA 21 – VOLTA, de carrièremodus en FIFA Ultimate Team – Vorige week konden wij je hier al meer vertellen over FIFA 21. Toen haakten wij enkel in op de gameplay, maar FIFA 21 bestaat daaronder weer uit meerdere segmenten. Nu is dan ook het moment aangebroken om naar de andere onderdelen van deze aankomende footie te kijken. Dan hebben we het over het straatvoetbal in VOLTA, over de carrièremodus en natuurlijk FIFA Ultimate Team. Naar aanleiding van de eerste kennismaking zijn we een hoop te weten gekomen over wat EA straks allemaal voor ons in petto heeft.

Straatvoetbal doe je niet alleen

Na in het verleden FIFA Street te hebben gehad, herintroduceerde EA vorig jaar dit onderdeel onder de naam ‘VOLTA’. Nu wordt op dat elan verdergegaan door VOLTA meer uit te breiden en vooral een stuk socialer te maken. Spelers moeten de vrijheid voelen om ongedwongen op het veld rond te kunnen rennen en trucs uit te voeren. Als het even kan in de aanwezigheid van je vrienden. Want natuurlijk ben je als speler op de straat zeker niet in je uppie. Het sociale aspect moet tot uiting komen in de mogelijkheden die je nu hebt om samen met vrienden online te kunnen spelen. Dat kan nu via VOLTA Squads, waarin je het onder andere online met vijf personen tegen vijf tegenstanders kan opnemen.

Daarnaast kan je in een publieke lobby onbekende spelers of in een privé lobby AI gestuurde teamgenoten toevoegen, waardoor er genoeg opties zijn tot het spelen van potjes. Je hebt straks acht divisies, waarbij je per divisie nog eens vijf rangen hebt. Om uiteindelijk divisie één te bereiken, dien je behoorlijk wat punten bij elkaar te sprokkelen. Dit doe je door wedstrijden te winnen, gelijk te spelen of zelfs te verliezen. Want ongeacht het eindresultaat verdien je sowieso een aantal punten na elke wedstrijd, die meetellen voor je rang.

Belangrijke Boss Battles

Als extra activiteit kan je het in ‘Battles’ opnemen tegen AI gecontroleerde teams, die soms door de community zijn samengesteld. Hier krijg je ook de kans om het via Boss Battles op te nemen tegen sterspelers als Kylian Mbappé. Dit kan je als een soort beloningswedstrijd zien, waarbij je Mbappé nadien in je team op kan nemen. Wanneer je VOLTA opstart, zul je gelijk zien welke mogelijkheden er liggen om het binnen een ‘Battle’ op te nemen tegen een ander team. Wat handig is omdat je via het spelen van Battles weer speciale beloningen kan krijgen, waaronder de zojuist aangehaalde sterspelers.

Het verhaal doet binnen VOLTA weer zijn intrede aan de hand van een uitgebreide cut-scene. De bestemming waar jij je mogelijke carrière op straat begint is Sao Paulo. Binnen het menu heb je een wereldkaart waarop nog meer verschillende bestemmingen te zien zijn en een aantal van die exotische bestemmingen zijn Parijs, Amsterdam en Dubai. Elke plaats herbergt een straattoernooi waar je aan kan deelnemen en na Sao Paulo kan je zelf kiezen waar je verdere reis heengaat. Zo bezoek je uiteindelijk veldjes over de hele wereld.

Snel simuleren en meer micromanagement van je spelers

Voor dit jaar belooft EA de carrièremodus flink te verbeteren. Eén van die aanpassingen waar we best gelukkig van worden ligt bij het simuleren van wedstrijden. Dat zal op een minder passieve manier gaan dan voorheen en bij elke wedstrijd krijg je de kans om te spieken welke tactiek de tegenstander hanteert. Tijdens het simuleren van een wedstrijd kan dat goed van pas komen met betrekking tot je strategie. Er zijn namelijk drie manieren om een wedstrijd te simuleren. Via Quick Sim kan je de wedstrijd sneller laten verlopen en via End Result kan je gelijk naar het eindresultaat gaan. Daar valt ‘sim match’ tussen en hierin krijg je informatie over sleutelmomenten tijdens een wedstrijd. Wanneer je ziet dat het nodig is om in te grijpen, kan je gelijk in de actie duiken en de vooraf gesimuleerde wedstrijd zelf verder spelen.

Wat ook van belang is, is dat je voor elke wedstrijd de spelers zo goed mogelijk geprepareerd krijgt. Daar zijn persoonlijke ontwikkelingsplannen voor, waarmee je spelers dus beter in vorm kan houden. Meerdere factoren hebben echter invloed op de persoonlijke ontwikkeling van een speler, zoals de hoeveelheid speeltijd die iemand krijgt en de moeilijkheidsgraad van de tegenstander. Daarom kan het handig zijn om voorafgaand aan elke wedstrijd nog een training af te werken met je spelers. Alleen is het eveneens belangrijk om ze na elke wedstrijd ook weer voldoende rust te geven. Spelers hebben namelijk geen oneindig uithoudingsvermogen en wanneer je hier de balans goed in kan bewaren, zorg je ervoor dat belangrijke spelers scherp en fit blijven. Van hieruit kan je als manager werken met een tijdelijk schema van twee weken, zodat je kan anticiperen op het blok van wedstrijden dat eraan komt.

Individuele factoren die van belang zijn

We blijven even bij de spelers zelf, want zij hebben elk belangrijke attributen om rekening mee te houden. Die persoonlijke attributen kunnen veranderen naargelang je de betreffende speler op een andere positie zet. Dit is te illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld: Een speler als Jadon Sancho van Borussia Dortmund speelt van oorsprong op de linksvoorpositie. Omdat dit zijn vertrouwde positie is, heeft hij de volledige scherpte, is zijn ‘boost’ hoog en geldt hetzelfde voor zijn moraal. Besluit je om hem op een positie op het middenveld te zetten, dan levert hij in op zijn scherpte en gaat zijn moraal omlaag. Beslissingen hierin dien je dus weloverwogen te nemen, anders zal dat effect op de wedstrijd hebben.

Nieuwe manieren om te onderhandelen

Naast de individuele begeleiding van spelers blijft het ook belangrijk om je selectie te voorzien van vers bloed. Er zullen straks meer opties zijn om met andere clubs te onderhandelen. Je zult spelers eerst kunnen lenen met een clausule om ze daarna ook aan te kopen. Hoe strikt jij je financiële huishouding aan het begin van het seizoen maakt, hoe meer of hoe minder ruimte je krijgt om te onderhandelen. Besluit je om minder geld uit te geven aan salarissen van spelers of ben je niet snel bereid een groot bedrag voor een speler neer te leggen, dan zullen spelers waarmee je onderhandelt minder snel komen, bijvoorbeeld wanneer je ze van een rivaliserende club wilt aantrekken.

Ben je een kleine club? Dan is de kans op het aantrekken van die ene topspeler nog wat kleiner, dus het is heel belangrijk om dit allemaal goed te managen en dat is waar de uitdaging vandaan komt in de carrièremodus. Er zijn immers veel factoren om rekening mee te houden. Om je doelen te behalen, heb je een goed team nodig en wanneer er tijdens een seizoen meer spelers ontevreden worden of weggaan, kan je strikte financiële beleid effectief merkbaar zijn in de resultaten van je team. De juiste balans zoeken is dus erg belangrijk, want anders wordt het lastig om je selectie op niveau te houden of versterken.

FUT in een vernieuwd jasje

Je kan al jaren niet meer om FIFA Ultimate Team heen en voor de komende editie belooft men deze modus de nodige aanpassingen mee te geven. Het draait hier voornamelijk om het spelplezier samen met je vrienden. Zodoende kan je het straks in de online FUT coöpmodus met een vriend opnemen tegen twee andere personen of tegen een door de AI aangestuurd team. Speel je samen met iemand, dan zal dit betekenen dat beide spelers progressie boeken in FUT. Een goede online verbinding is dan vanzelfsprekend belangrijk en daarom is het handig dat je de connectiestatus van andere teams kunt zien als je de host bent. Afhankelijk van de kwaliteit kan je zelf bepalen tegen welke squads je wel en niet wilt spelen.

Als je samen met iemand speelt, zul je beide exclusieve beloningen kunnen binnenhalen via coöpevenementen. Er zijn daarbuiten echter meer mogelijkheden om beloningen vrij te spelen, zoals voor jouw gehele community. Het is namelijk mogelijk om binnen FUT teams te kiezen die je wilt supporten en dat kan je persoonlijke beloningen opleveren op basis van de prestaties van dat team, wat een leuke extra is. Deze beloningen kunnen bestaan uit de gebruikelijke FUT-munten, pakketjes of items om jouw club van een eigen identiteit te voorzien, waarover zo meteen meer.

Meer tijd om te leren en meer iconen

Naast ervaren spelers wil men beginners ook de kans geven om op hun eigen niveau aan FUT te beginnen. Wanneer je hieraan begint, krijg je twintig tot vierentwintig wedstrijden om je niveau te bepalen. Je hebt dus een wat langere aanloop om aan FUT te kunnen wennen. Na deze serie wedstrijden word je automatisch in een divisie geplaatst en per week zal er een limiet zijn op het aantal wedstrijden dat je dient te spelen. Heb je die limiet bereikt, dan speel je de beloningen vrij die bij deze limiet horen. Je hoeft daarom niet bang te zijn dat je ontzettend veel wedstrijden moet spelen om er uiteindelijk pas goede items voor terug te krijgen, want dat wordt duidelijk aangegeven.

Dat is niet de enige manier in FUT om leuke beloningen binnen te halen. Zo kun je in de Division Rivals modus bijvoorbeeld elke keer FUT-munten verdienen, per keer dat je promoveert. Munten verdienen kan ook weer via Squad Battles en je hebt tevens de optie om aan vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen. Wedstrijden zul je online ook met elf verschillende gamers tegen een ander team van elf verschillende spelers kunnen aanvatten, met speciale regels die gelden of binnen bepaalde gametypes. Oftewel: FUT is rijkelijk voorzien van mogelijkheden om FIFA 21 op dit vlak te spelen en om er ook daadwerkelijk iets aan over te houden.

FUT draait echter uiteindelijk om jezelf en het verkrijgen van je eigen virtuele identiteit. Hierin speelt het hebben van je eigen stadion een centrale rol. Je begint met een kleiner stadion en gaandeweg je meer progressie boekt, zul je je stadion verder kunnen aankleden. Op een gegeven moment kan je ook andere stadions als beloning vrijspelen tot je uiteindelijk bij een groot en modern stadion uitkomt. Veel is daarbij aan te passen, van de banners in het publiek en de plek waar je je gewonnen prijzen uitstalt tot de looproutes en meer. Tot slot zijn er in FUT weer meer iconische spelers aanwezig, waarbij het rooster van bekende namen wederom verder is uitgebreid. Namen als Xavi, Samuel Eto’o, Eric Cantona, Bastian Schweinsteiger en Fernando Torres zijn erbij gekomen. Voor de volledige lijst van iconen kan je hier terecht

Voorlopige conclusie:

Met VOLTA, de carrièremodus en FIFA Ultimate Team is er zoals gebruikelijk weer voor iedereen wat wils. Bij VOLTA zal het ongetwijfeld veel plezier opleveren als je het online met een vriend tegen andere teams opneemt. Ook het systeem met divisies en rangen, dat lijkt op datgene in FUT, belooft hier een waardevolle toevoeging te zijn. De carrièremodus lijkt ditmaal echt te zijn aangepakt, gezien de aanpassingen die zijn gedaan echt lijken te werken. FIFA Ultimate Team lijkt tot slot de juiste koers te varen door in te zetten op een meer sociale aanpak. Hierin zijn het samenspelen en het besturen van je eigen club belangrijke elementen die naar voren komen. Dit alles bij elkaar maakt het wat ons betreft tóch weer de moeite waard om FIFA 21 goed in de gaten houden!