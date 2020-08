Hoewel de Beyond Light uitbreiding voor Destiny 2 nog even op zich laat wachten, is er in de tussentijd genoeg in de game te doen. Season of Arrivals is bezig, de Moments of Triumph 2020 zijn beschikbaar en nu is ook Solstice of Heroes van start gegaan.

Dit evenement duurt tot 8 september en is gratis voor alle spelers van de game. Eén van de belangrijkste toevoegingen is de European Aerial Zone, waar spelers het opnemen tegen de Hive, Cabal en Fallen en bij succes kan er Solstice of Heroes armor worden vrijgespeeld.

Ook de Moments of Triumph zijn uitgebreid met nieuwe Triumphs. Genoeg weer om je mee te vermaken dus. Hieronder de trailer die eerder werd vrijgegeven, mocht je die onlangs gemist hebben.