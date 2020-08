Special: De Crowncast feature van Hyper Scape maakt de game uniek – Hyper Scape is eerder deze week uitgebracht voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Deze free-to-play Battle Royale first-person shooter brengt op zijn eigen manier een nieuwe variant naar het genre, waarover je in dit artikel meer kunt lezen. Ubisoft is er ook veel mee van plan, want er staan evenementen, nieuwe wapens, personages en meer op stapel. Qua gameplay weet Hyper Scape zich in ieder geval te onderscheiden, maar er is nog één andere feature die de game echt uniek maakt binnen het genre en dat is de Crowncast. Een speciale extensie voor Twitch die interessante mogelijkheden biedt.

Speel en stream

Het spelen van games en dat ondertussen online via Twitch streamen is niet meer weg te denken uit het gamelandschap van anno 2020. Via Twitch kunnen kijkers doneren, chatten en de actie natuurlijk bewonderen, maar soms zit er een extra bij. Er zijn nauwelijks games die Twitch extra proberen te benutten en daarin doet Hyper Scape echt iets tofs. Zowel voor de spelers als voor de kijkers, want het werkt twee kanten op. Gezien dat best wat uitleg nodig heeft, besteden we er in dit artikel vandaag wat meer aandacht aan. Want wat heeft deze Crowncast feature nu precies te bieden en wat schiet je er mee op?

De Crowncast feature is een extensie voor Twitch die op een Twitch-kanaal geïnstalleerd kan worden. En in het kort laat het interactie tussen de speler en de kijkers toe. Voor een groot deel gaat het om effectief invloed hebben op de gameplay, want kijkers kunnen tijdens de stream jouw wedstrijdstatistieken en je loadout bekijken. Tevens is het mogelijk om je direct te joinen als je dat toelaat. Hierdoor is het voor streamers een ideale manier om samen met de fans te spelen, wat voor de fans natuurlijk een prachtige kans is. Zeker als het om een groot kanaal met veel volgers gaat, dan is het voor de fans al snel bijzonder om met zijn of haar held mee te kunnen spelen.

Tot zover klinkt het allemaal niet al te bijzonder, maar nu komen we bij het volgende punt uit en dat is waar kijkers echt interactief mee kunnen doen. Met de feature ‘Kudos’ binnen de extensie kunnen kijkers tijdens het spelen specifieke ‘celebrations’ activeren, waarmee bepaalde acties van de streamer een waardering krijgen. Dat geeft net die extra touch aan de ervaring, want op die manier kan iedereen op zijn eigen manier de actie van de speler prijzen. Dit wordt visueel uitgebeeld op het scherm, waardoor kijkers ook gelijk een toffe manier hebben om zichtbaar betrokken bij het geheel te zijn.

Om te voorkomen dat spelers extreem bedolven worden onder celebrations, zullen kijkers die moeten aanschaffen in de extensie. Door deze uit te delen krijgen de kijkers daar Battle Points voor terug en dat is bijzonder, want die heb je namelijk nodig om progressie te boeken in de Battle Pass. Normaliter verkrijg je die enkel door de game te spelen, maar Hyper Scape biedt via deze weg ook een passieve manier aan. Dus als je niet speelt kun je eveneens via het volgen van een stream alsnog punten verdienen om nieuwe tiers te bereiken met bijgevolg natuurlijk nieuwe unlocks voor de game. En om iedereen aan te moedigen zich hiermee bezig te houden, zal er tijdens een match een ‘Community Score’ bijgehouden worden die oploopt naarmate er meer celebrations worden uitgedeeld. Zijn de drie meters vol, dan krijgt elke kijker nog eens éxtra Battle Points uitgekeerd.

Dat is nog eens makkelijk Battle Points verdienen, nietwaar? Om het even kort samen te vatten. Kijkers van Hyper Scape spelers die de Crowncast feature hebben geïnstalleerd, verdienen Battle Points op basis van de volgende aspecten:

Hoeveelheid evenementen waarop je gestemd hebt

Hoe lang je een wedstrijd bekeken hebt

Hoe veel opeenvolgende dagen dat je potjes bekeken hebt

Hoeveelheid Kudos die je gestuurd hebt en je bijdrage aan de Community Score

Of je in het bezit bent van de Premium Battle Pass

Wel stelt Ubisoft dat er een cap op het kijken van streams zit, het is dus niet mogelijk om Twitch continu aan te laten staan en Battle Points te farmen. Dat zou immers niet leuk en eerlijk zijn.

Wat is het voordeel andersom?

Zo te horen zijn het vooral voordelen voor de kijkers, die op meerdere manieren interactie met de streamer kunnen hebben. Daarnaast verdienen ze progressie met de Battle Pass, maar wat nu als jij zelf een streamer bent die dit graag aan jouw publiek wil aanbieden? Wat is dan de toegevoegde waarde? Afgezien van dat je natuurlijk op een veel creatievere manier met je community bezig bent. Wel, ook daar heeft Ubisoft over nagedacht. Natuurlijk is de optie om kijkers uit te nodigen erg tof, wat zeer soepel gaat via de extensie. Dat biedt de mogelijkheid om direct met je kijkers te spelen en dat op basis van eigen selectie.

Maar er zit nog een extra feature bij, afgezien van de directe betrokkenheid in de actie van je kijkers. Namelijk dat je er wat extra uit kan halen als kijkers besluiten om lid te worden van je kanaal. Als men dat doet, dan krijgen ze extra mogelijkheden qua uitdelen van Kudos en bijkomende support mogelijkheden. Daarnaast tellen hun stemmen zwaarder en het geeft een meer selectief beeld van wie je kan uitnodigen voor jouw gameplaysessie(s). Bovendien kunnen streamers wat verdienen aan de Kudos die door kijkers gespendeerd worden aan celebrations, waardoor er een wisselwerking ontstaat in het opbouwen van een community. Iedereen profiteert er immers van, waardoor het ook echt een toegevoegde waarde heeft.

Afsluitend nog een speciale vermelding voor het stemmen op evenementen in de potjes van de streamer. Er zijn negen in-game evenementen die een effect op de gameplay hebben en vier zullen willekeurig kunnen voorkomen in een match voor alle deelnemers. Er zijn echter vijf evenementen die alleen voorkomen als er mensen zijn die je stream volgen en dan kunnen ze stemmen op wat er gebeurt. Die brengen voordelen voor alle spelers, zo bestaan deze evenementen uit lage zwaartekracht, dodelijke mêlee, onbeperkte munitie en meer. Dus voor meer diversiteit in de gameplay wordt ook het streamen en het kijken van streams op Twitch echt aangemoedigd.

En daarmee in een notendop de Crowncast feature. Het is meer dan alleen wat interactie hebben met de community. Het levert zowel de speler als de kijkers extra’s op en het is bovendien leuk om te doen. Spelers ervaren meer variatie in de gameplay en kijkers houden er progressie op hun Battle Pass aan over. Dat is – naar ons weten – nooit eerder gedaan en dat doet Hyper Scape echt onderscheiden van andere titels in het genre. Sterker nog, we hopen dat dit iets is waar meer mee geëxperimenteerd gaat worden, want het maakt een community alleen maar hechter en dat is per definitie een positief resultaat.