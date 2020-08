Eind vorig jaar blikten we al even vooruit op de games van 2020, waaronder ook Atomic Heart. De game lijkt wat hobbels te hebben gekend tijdens de ontwikkeling, maar de first-person shooter blijkt nog steeds in leven te zijn.

Ontwikkelaar Mundfish heeft namelijk weer een nieuwe gameplaytrailer gedeeld van ruim 7 minuten lang. We kunnen in de beelden zien hoe het hoofdpersonage de strijd aan gaat met de ‘Plyush’ mini-boss, begeleid onder de muziek van niemand anders dan Mick Gordon.

Interessant detail is dat de titel van de video uitdrukkelijk meldt dat het om ‘Next Gen’ beelden gaat. Op het einde van de video zien we ook de logo’s van de PS5 en Xbox Series X verschijnen. Een next-gen versie is hierbij dan ook bevestigd.

De releasedatum van Atomic Heart is nog niet bekend, maar of de game dit jaar nog gaat halen, dat valt te bezien.