FIFA 21 zal eerst uitkomen voor de PlayStation 4 en later de overstap maken naar de PlayStation 5. Als je denkt dat deze consoles zonder problemen met elkaar zullen communiceren, dan kom je helaas bedrogen uit. Althans, in het geval van FIFA 21.

Ga je FIFA 21 op de PlayStation 5 spelen, maar je vrienden/vriendinnen gamen nog steeds op de PlayStation 4 – of andersom -, dan kun je niet online met of tegen elkaar een wedstrijdje spelen. Dit is toch een beetje zuur, omdat het nieuwste deel in de voetbalserie rond de lancering van de next-gen consoles valt. De kans bestaat dan automatisch dat de spelersgroep opgedeeld wordt, omdat lang niet iedereen in dezelfde vriendengroep gelijk een next-gen console aanschaft.

Er is gelukkig wel nog wat positiefs te melden. Speel je FIFA 21 eerst op de PS4 en maak je de overstap naar de PS5-versie, dan kan je wel je FUT-progressie meenemen.