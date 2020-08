Special: Wat is Hyper Scape – De gameplay, features en unieke mogelijkheden – Ubisoft kondigde in juli de game Hyper Scape aan en waar het gebruikelijk is dat een release dan even op zich laat wachten, was deze game al zo goed als klaar. Het mooie resultaat is dat de shooter eerder deze week al werd uitgebracht en daarmee hebben we een nieuwe Battle Royale shooter om ons mee te vermaken. Hyper Scape is volledig free-to-play en bestaat uit verschillende helden waarmee je aan de slag kan gaan in op dit moment twee modi. Dit is dan pas het begin, want Hyper Scape is hier om te blijven en Ubisoft is een hoop met de titel van plan. Maar wat is Hyper Scape nu eigenlijk precies? Tijd om dat uiteen te zetten in een special.

Win van 99 andere spelers

Hyper Scape is gesitueerd in het jaar 2054 waarbij 100 spelers zich in de virtuele wereld van Neo Arcadia wagen aan een grootschalig gevecht. Het doel is zoals in elke andere Battle Royale game om de overwinning te claimen en daarvoor kan je in twee modi terecht. Je kunt de wereld van Neo Arcadia in je eentje trotseren, maar ook kun je als trio aan de slag in deze moderne stad met klassieke invloeden. In die zin biedt Hyper Scape op dit moment de basis aan, maar dit zal op termijn verder uitgebreid gaan worden. Dit zoal met tijdelijke modi en evenementen. In elk geval is het doel om als enige of als team over te blijven en dat gebeurt in een klassieke Battle Royale opzet waar Ubisoft een eigen draai aan heeft gegeven.

In veel gevallen is het een cirkel die kleiner wordt, maar daarvan is in Hyper Scape geen sprake. Gezien het een virtuele wereld betreft, zal er telkens als het ware een stukje van de stad ‘afbreken’ of oplossen. Je ziet dan dat de betreffende gebieden half doorzichtig worden en het is zaak om je dan snel te verplaatsen naar het gebied dat nog wel in orde is. Het is een creatieve benadering en je krijgt relatief veel tijd om je te verplaatsen. Dat omdat Neo Arcadia niet absurd groot is, wat dus voor veel en snelle gevechten zorgt. Daarnaast kun je jezelf door de relatief hoge bewegingssnelheid vrij vlot over de map verplaatsen.

Vanzelfsprekend is het in de tussentijd zaak om alles en iedereen overhoop te schieten en te looten, zoals het een Battle Royale shooter betaamt. Maar als het eindpunt van de strijd bereikt wordt zien we ook een belangrijke twist in het genre. Normaliter is het zaak om domweg als enige over te blijven en hoewel dat ook op Hyper Scape van toepassing is, is dat niet de enige manier om een overwinning te claimen. Richting het einde zal er een kroon op de map verschijnen en dan is het zaak om daar naartoe te racen en deze kroon te pakken zien te krijgen. Heb je die te pakken, dan zul je 45 seconden in leven moeten blijven om de overwinning te claimen. Iedereen die een beetje bekend is met Battle Royale shooters en dan met name de laatste fase, die weet dat op dat soort momenten 45 seconden ineens heel erg lang duren, dus het is maar net wat het beste is om te doen in elke individuele situatie.

Met deze aanpak krijg je een net wat andere benadering op het concept en dat zorgt voor diversiteit in de gameplay. De ene speler gaat voor de agressieve aanpak en dus de kills, de andere speler is meer wat passief bezig en probeert voor de kroon te gaan. Hectiek tot gevolg in vrijwel elk potje en dat maakt het tot een leuk slot van elke match. Ook biedt dat weer genoeg mogelijkheden tot creatieve benaderingen via ‘limited time events’ en hoewel het nog afwachten is wat Ubisoft allemaal van plan is, zien we de potentie er van in. Het spelen om de kroon biedt immers ook weer mogelijkheden binnen het bestaande concept van Hyper Scape.

Schieten met verbeterde wapens

Nu we de basis van het Battle Royale concept van Hyper Scape nader hebben toegelicht, is het tijd om even naar het belangrijkste element van het geheel te kijken: de gameplay. Dat je in een Battle Royale shooter diverse wapens krijgt om de vijanden te bestoken is evident, maar ook daarin zien we dat Ubisoft op een creatieve manier uit de hoek komt. De wapens die je tot je beschikking krijgt variëren van een granaatwerper tot een sniper en van een pistool tot een minigun. Elk wapen heeft zo zijn eigen voordelen, maar ook nadelen waardoor het zo op het eerste oog allemaal redelijk in balans lijkt. Met tien verschillende wapens, waar er op termijn meer bij zullen komen – ook dit eerste seizoen – is er genoeg keuze. De wapens zijn ook niet beperkt, want in Neo Arcadia kun je ze werkelijk overal vinden.

Gezien de meeste wapens een hoog pick-up-and-play gehalte hebben maakt het in de basis niet zo heel veel uit welke je gebruikt – afgezien van je voorkeur – waardoor je je continu in de strijd kan mengen. Interessant wordt het als je hetzelfde wapen nog een keer tegenkomt, want in plaats van die links te laten liggen wat over het algemeen gebruikelijk is, biedt Hyper Scape de mogelijkheid tot fuseren. Dat is waar de game een boeiend aspect kent, want de basis wapens zijn vrij zwak, dus kijk er niet raar van op als je in no-time het loodje legt – als je net begint. Dit omdat spelers die al even in de game zitten op zoek gaan naar hetzelfde wapen voor deze fusie.

Het fuseren van wapens gaat vrij gemakkelijk. Vind dezelfde als die je hebt en fuseer ze samen tot inderdaad… hetzelfde wapen. Ogenschijnlijk verandert er niets, maar wel zullen de statistieken een boost krijgen. Er zijn in totaal vijf gradaties, dus als je vier keer hetzelfde wapen weet te vinden en die fuseert, dan zal het wapen een heel stuk sterker zijn. Dat is ook waarmee je in de laatste fase van een potje echt goed mee voor de dag kan komen, je arsenaal is immers een stuk sterker dan in eerste instantie. Alle wapens kun je fuseren en het is dus raadzaam om telkens een oog open te houden voor soortgelijke wapens wil je van de betere stats profiteren. Datzelfde is ook mogelijk met de hacks die je overal treft, wat eveneens een unieke feature van Hyper Scape is.

Maak gebruik van de perks

Naast dat je her en der wapens kunt vinden die je kunt gebruiken voor de fusie of gewoon kan omwisselen als een ander je voorkeur geniet, kun je ook nog overal hacks vinden. Dit zijn specifieke secundaire opties die je kunnen helpen in de gameplay. Deze hacks zijn zowel defensief als offensief en werken op een cooldown systeem. Dus na gebruik zul je even een paar tellen moeten wachten vooraleer je ze weer in kunt zetten, maar zo nu en dan zijn er evenementen tijdens een match waarmee dat flink ingekort wordt. Hierdoor wordt het spelen met de hacks eens te meer aangemoedigd. Hacks klinkt natuurlijk erg bijpassend voor de virtuele stad Neo Arcadia, maar in feite zijn het effectieve perks om te gebruiken.

In defensieve zin kun je uit het niets een schild tevoorschijn toveren die je tijdelijk wat beter zal beschermen. Ook kun je een virtuele muur plaatsen die de andere spelers kan tegenhouden en als je snel wilt ontsnappen, verander dan in een stuiterbal waarmee je enigszins beschermd bent. Aan de andere kant zien we ook aanvallende moves. Denk aan mijnen die je kunt plaatsen, een shockwave die je in kunt zetten en onze persoonlijke favoriet, de ‘Slam’. Daarmee spring je hoog de lucht in om met een verwoestende klap neer te komen. Dat kan best effectief zijn als je tegenstander nog maar weinig health heeft en jij ook op het randje van omvallen staat. Je wordt natuurlijk aangemoedigd om deze hacks veelvuldig te gebruiken en bij voorkeur in combinatie met je wapens. En als je het eenmaal goed onder de knie hebt, kan je zeer effectief zijn in gevechten.

Net zoals de wapens zijn ook deze hacks te fuseren. Ook hierbij geldt weer dat als je dezelfde hack tegenkomt, dat je die met de bestaande kunt samen laten smelten wat betere statistieken oplevert. Of in andere woorden: de hack in kwestie wordt effectiever. Met twee hacks en twee wapens die je bij je kan dragen heb je genoeg middelen om de strijd aan te gaan en het is natuurlijk voor elke speler zelf om te ontdekken welke set-up zij het meest prettige vinden. Al deze wapens en hacks die je bij je draagt kun je fuseren, dus terwijl je door Neo Arcadia heengaat en vijanden bevecht, is het altijd noodzakelijk om je ogen open te houden. Hoe beter je wapens en hacks zijn, hoe meer kans je maakt in de laatste fases van een potje. En op deze manier brengt Hyper Scape een interessante twist naar het Battle Royale genre. Op verschillende manieren doet het net wat anders en dat mag creatief genoemd worden.

Vlotte gameplay

Buiten de genoemde twee wapens en hacks om, zul je altijd voorzien zijn van een mêlee wapen op het moment dat je landt. Die kun je gebruiken om vijanden mee aan te vallen, en een tegenstander kapot meppen net nadat je geland bent werkt altijd bevredigend. Dit is echter niet de enige reden waarom je een mêlee wapen bij je hebt. In de stad tref je overal gesloten deuren aan met daarachter loot en hacks. Die deuren kun je kapot schieten, maar dat is erg luidruchtig. Ook kun je ze kapotslaan met je mêlee wapen en dat is net zo effectief, maar een stuk stiller. Buiten dat tref je natuurlijk op de gekste plekken kisten aan met extra loot en als je in teamverband speelt kun je via speciale portalen weer tot leven gewekt worden, mocht je dodelijk getroffen zijn. Interessant hierbij is dat je zelf naar een portaal moet bewegen, omdat je als een soort ghost over de map kunt bewegen.

Je kunt vijanden dan niet bevechten, maar je kunt je team wel helpen in de informatievoorziening over hun posities, health, wapens en meer. Het is in die zin een handige feature om ook na je dood nog invloed te hebben op de gameplay. Is het gevaar geweken? Dan kan je naar zo’n portaal gaan en je maatje helpt je dan weer terug de game in. Daarbij voelt de gameplay erg vlot en soepel aan en met het relatief hoge tempo dat zowel horizontaal als verticaal gaat, is Hyper Scape binnen het genre een shooter die echt wat nieuwe dingen probeert en doet. Traditioneel is wel de Battle Pass, die je voor een klein tientje aanschaft, waarmee je allerlei items kunt unlocken. Geen zin om geld te spenderen aan deze al free-to-play game? Geen zorgen, de gratis variant biedt in veel gevallen per Tier ook extra’s. Niet zo fancy als voor de Battle Pass bezitters, maar je krijgt veelal een beloning. Erg netjes wat ons betreft.