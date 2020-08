Remedy Entertainment’s laatste game – Control – was absoluut één van de hoogvliegers van 2019, zoals je ook kan lezen in onze review. De game was helaas niet perfect en met name de dipjes in de framerate hier en daar wilden het speelplezier nog wel eens verminderen.

Ergens schreeuwt de game dan ook om een next-gen versie en die gaat er zeker komen, nadat Remedy hier eerder al uitsluitsel over gaf. De Finse studio heeft nu via een trailer Control Ultimate Edition aangekondigd voor zowel de huidige als de volgende generatie consoles. Het pakket bevat – naast de basisgame – ook de twee uitbreidingen die bij de Season Pass inbegrepen zaten: ‘The Foundation’ en ‘AWE’.

Ten slotte zijn er ook nog de Expeditions endgame en Photo modi en alle content updates die er zijn geweest sinds de lancering van de game. Eind 2020 verschijnen de fysieke versies voor de PlayStation 4/Xbox One en de digitale versies voor de PlayStation 5/Xbox Series X.

De fysieke versies voor de next-gen consoles verschijnen ergens begin 2021. Mocht je besluiten om Control Ultimate Edition voor de PlayStation 4 of Xbox One aan te schaffen, dan krijg je bovendien een gratis upgrade naar de PlayStation 5 of Xbox Series X versie.

Kopers van de originele versie van de game – digitaal of fysiek – krijgen helaas geen (gratis) upgrade, wat een beetje merkwaardig is. Mogelijk dat er alsnog iets voor die spelers gedaan kan worden, maar dat is afwachten. De trailer van Control Ultimate Edition staat hieronder voor je klaar.