Momenteel wordt achter de schermen van de Amerikaanse tv-gigant HBO hard gewerkt aan de The Last of Us televisieserie. Een tijdje geleden werd aangekondigd dat deze geliefde game de overstap zou maken naar onze televisieschermen, met Craig Mazin, de maker van het succesvolle Chernobyl, aan het roer. De serie zal echter geen letterlijke vertaling van de game worden, maar eerder een nieuwe interpretatie van het bronmateriaal. Mazin legt het uit in een interview met Eurogamer:

“We’re creating new [things] and re-imagining what is already there to present it for a different format. Our goal is not to keep you in love with The Last of Us, but to make you fall in love with it again in a different way. It’s a passive way of taking it in, instead of playing it, but you’ll be experiencing more, with more characters in more ways.”

Voor het maken van de reeks wordt bovendien samengewerkt met Neil Druckmann, de regisseur van de game. Druckmann weet namelijk als geen ander hoe het verhaal in elkaar steekt en wilde graag een handje helpen bij de vertaling naar het nieuwe format. Hierbij kwam zelfs een bepaalde scène ter sprake die de game niet gehaald zou hebben en die dus nog niet bekend is bij het publiek. Mazin wil hier nu echter verandering in brengen; hij omschrijft de scène in kwestie als volgt:

“Jaw drop – that’s going in. For sure, we have to do that. You couldn’t stop me doing that. You will have to shoot me [to stop me] from doing that. And there were a few things like that.”

Uiteraard wordt niet aangegeven waarom die scène dan zo “jaw dropping” is, maar het doet ons alleszins nieuwsgierig worden. Krijgen we nog maar eens een hartverscheurend moment te zien in The Last of Us, of zal een enorme plottwist de grondvesten van het verhaal doen daveren? We kunnen alvast niet wachten om het antwoord te weten te komen…