Special: De Champions van Hyper Scape – Met de release van Hyper Scape eerder deze week is de PlayStation 4 weer een mooie Battle Royale shooter rijker. In deze game spelen de wapens en de hacks een grote rol, zoals je in onze vorige special hebt kunnen lezen. Maar laten we de Champions niet vergeten, want met negen helden die gelijk beschikbaar zijn, kun je er ook nog een paar vrijspelen via zowel de gratis als betaalde Battle Pass. Hierbij varieert de ‘waarde’ van de Champions individueel, zo krijg je bij Tier 100 een legendarische Champion die je momenteel nog nauwelijks in de game ziet. Als je die held hebt, dan staat dat natuurlijk wel erg cool, maar goed, wie zijn deze figuren eigenlijk?

Hun eigen verhaal

In Hyper Scape gaat het vooral om de gameplay, het fuseren van wapens en hacks, en natuurlijk de laatste fase van het gevecht waar je het verliest of waar je de overwinning naar je toe kunt trekken. In die zin is het een relatief traditionele Battle Royale shooter, want waar de game rijkelijk voorzien is van Champions, hebben die niet hetzelfde effect als de personages in hero shooters, wat weer een andere variant in het genre is. Wel kent elke kampioen in Hyper Scape zijn eigen verhaal en naarmate spelers progressie boeken, het seizoen vooruit gaat en we nieuwe seizoenen aan zullen doen, zullen er meer personages bijkomen en ook komen we meer over hun achtergrond te weten. Vandaag nemen we de eerste negen kampioenen, die gelijk beschikbaar zijn, onder de loep om wat meer achtergrond info te verschaffen.

Nahari “Nahari” Martin



Nahari Martin probeert zichzelf als journaliste te bewijzen aan de wereld. Afkomstig uit Toronto te Canada is ze tegenwoordig een onderzoeker en een nieuwsschrijver nadat ze zich opwerkte bij Channel 101 News waar ze begon als blogger en stagiair. Haar doel is om verslaggeefster te worden en ze is erg bekend met de wereld van Prisma Dimensions – de maker van Hyper Scape. Binnen het toneel van Hyper Scape is ze nieuw, maar met haar achtergrondkennis waagt ze zich in het avontuur dat Neo Arcadia te bieden heeft. Ze is op dit moment 24 jaar oud en heeft een relatie met Thea Margrethe “Prodigy” Jepsen.

Niro “Takeshi“ Takeshi



Met 17 jaar is Niro één van de jongste deelnemers aan Hyper Scape om Crown Rush ster te worden. Zijn jonge leeftijd staat hem echter niet in de weg, want doordat hij gestopt is met school om zijn focus volledig op zijn skills te leggen, is hij een effectieve deelnemer. Of hij het tot de top kan schoppen is afwachten, maar hij droomt er al jaren van om een grote speler te worden met als ambitie een Crown Rush celebrity. Met zijn jonge leeftijd heeft hij in ieder geval nog alle tijd en afkomstig uit Osaka in Japan is hij samen met Yamagata “Ace” Atsuo de enige Hyper Scape deelnemer uit het land van de reizende zon.

Noor “Noor” Azimah Binti Yusof



Deze dame met een lange en mooie naam is 23 jaar oud en komt uit Pekan te Maleisië. Haar carrière begon ooit in de mode en ze heeft daar nog altijd veel contacten en partnerschappen. Op dit moment probeert ze accessoires en cosmetische producten te ontwikkelen met het oog op de Hyper Scape markt. Om die markt goed te leren kennen is ze natuurlijk ook een deelnemer aan de Crown Rush en dankzij haar humor, stijl en hoge entertainmentgehalte is ze erg populair in het Hyper Scape universum. Haar volgers nemen per deelname aan de Crown Rush toe.

Myrtilo “Myrto” Anagnostopoulou

Deze dame is al wat aan de oudere kant met 44 jaar en haar achternaam verraadt dat ze afkomstig is uit Griekenland. In tegenstelling tot veel andere deelnemers die een duidelijke ambitie in de Hyper Scape hebben, was dat voor Myrto niet zo vanzelfsprekend. Het waren haar kinderen die dit universum volgden waardoor ze zich daarin begon te interesseren. In het dagelijkse leven werkt ze voor Chasma Capital als investeringsbankier, in haar vrije tijd doet ze mee aan de Crown Rush. Samen met haar kinderen, die natuurlijk de grootste supporters van hun moeder zijn. Met Burns heeft ze trouwens regelmatig contact en de relatie kan nog weleens serieus gaan worden, ze heeft hem in de Hyper Scape gevonden.

Lazaro “Laz” Tamayo Herrera



Laz is misschien wel de meest veelzijdige deelnemer aan de Hyper Scape en Crown Rush. Afkomstig uit Cuba kreeg hij alle ondersteuning van zijn familie om te doen wat hij zelf wilde en hij focuste zich op kunst. Dit natuurlijk wel in moderne kunst in de vorm van augmented reality sculpturen, die op kritische reacties konden rekenen. Met de handigheid, de kennis van de technologie en de betrokkenheid in de digitale wereld, is Laz een uithangbord. Ook omdat hij het slim speelt en over de nodige charisma beschikt die aantrekkelijk is voor jonge volgers die hem steunen in al zijn acties.

Kehinde “Kehinde” Adichie



Al sinds haar achtste levensjaar is Kehinde volop bezig met sport. Ze maakte zelfs deel uit van de Nigeriaanse Olympische Ploeg, maar een beenblessure voorkwam een verdere carrière in de atletiek. Haar wilskracht en drive om competitief bezig te zijn is ze echter niet verloren, want ze is een ster in de Hyper Scape en dan met name bij de Crown Rush. Ze is nog altijd in deze wereld razendsnel, lenig en zeer effectief in de strijd om de belangrijkste prijs. Met slechts 19 jaar heeft ze nog een hele toekomst voor zich, die ze virtueel tot het gaatje zal blijven trachten te benutten. Niet voor niets wordt ze gezien als iemand die alle andere tegenstanders op korte termijn stof zal laten happen.

Josephina “Cruze” De La Cruz



Met roots in Chili is de 32-jarige Cruze in het dagelijkse leven een piloot en kapitein van de Airbus X00TZ voor Verdigris Transit. Zij overziet vanuit de Hyper Scape in een simulatie of de drones – die het werk doen – hun taken naar behoren uitvoeren. Met zo’n verantwoordelijke job is een goede ontspanning op zijn tijd zeker niet verkeerd en dat is waarom ze vaak deelneemt aan Crown Rush, gezien ze dan tot rust komt. Gezien haar werk een hoge mate van precisie vereist, is ze erg effectief in de Hyper Scape als ze deelneemt. Veel is ze niet online, vanwege haar drukke baan, maar als ze meedoet is het gevaar groot. Ze is behoorlijk bedreven.

Robert Winston “Burns” Mackenzie



Als wetenschapper, onderzoeker en universitair docent gespecialiseerd in fysica en chemie, is Burns een laatbloeier. Hij heeft namelijk van Crown Rush in de Hyper Scape gehoord via zijn leerlingen, wat hem interesseerde. Doordat hij met Myrto omgaat heeft hij langzaam maar zeker een interesse voor Crown Rush ontwikkeld en hoewel hij nog niet zeker is of hij ermee doorgaat, is hij wel een effectieve deelnemer. Met zijn skills en interesse voor Myrto blijft hij terugkomen om toch weer deel te nemen. Langdurig verblijf is nog niet zeker, maar de kans is groot dat hij op een gegeven moment – mede dankzij Myrto – zijn draai zal vinden.

Aditya “Adi” Khan



Adi heeft met zijn 19 jaar een niet al te gemakkelijke jeugd achter de rug. Zijn ouders stonden vanwege hun huwelijk onder druk vanwege de samenkomst van twee religies en dat heeft geleid tot een onterfd bestaan. Met financiële beperkingen werd hij opgevoed en tegenwoordig verdient hij zijn centen door te werken op een gameserverboerderij. Daarmee kan hij zichzelf in leven houden en in zijn vrije tijd waagt hij zich in de Hyper Scape met als doel om het ooit eens echt te maken in de Crown Rush. Hij is met zijn jonge leeftijd nog een nieuwkomer in de digitale wereld, maar met zijn ambitie hoopt hij het ver te schoppen. Zijn ietwat nerveuze en angstige persoonlijkheid kan het hem lastig maken, maar zijn slimme benadering en ontembare ambitie helpen hem in de juiste richting.

Tot zover de bestaande Champions in Hyper Scape, maar als je de game gespeeld hebt dan weet je dat er nog veel slots leeg zijn. Zoals al aangehaald kun je er dit seizoen een aantal vrijspelen via de Battle Pass – sommigen gratis, sommigen via de premium variant. Daar blijft het niet bij, want de officiële website leert ons dat er nog veel meer op termijn aan zit te komen, waardoor het rooster nog diverser wordt. Dat betekent nog meer deelnemers, uitdaging en achtergrondinformatie dat allemaal samenkomt in de Hyper Scape!