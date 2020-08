Totdat Sony zelf met officiële berichten komt over de PlayStation 5, luisteren we gretig mee naar wat er gezegd wordt over de nieuwe console. Ook naar de controller – de DualSense – zijn we erg benieuwd. De zwart-witte controller zal onder andere haptische feedback en ‘adaptive triggers’ bevatten, wat enige tijd terug bekendgemaakt werd. Verder zou de batterijduur langer zijn.

Nu heeft een Twitter-gebruiker met de naam ‘Galaxy666′ de controller in handen gehad en hiervan liet hij/zij foto’s zien. Dit met daarbij de wel erg specifieke uitspraak dat de batterij van de DualSense een capaciteit van 1560 mAh heeft, wat hij ook aantoont met de bijgesloten foto. Dit zorgt voor een verhoging van maar liefst 36% in vergelijking met de 1000 mAh batterij van de DualShock 4 (V2).

Of dit daadwerkelijk voor een langere batterijduur zal zorgen, is nog even afwachten. De eerder genoemde haptische feedback en speciale triggers zorgen er immers voor dat er ook veel meer activiteit in de controller is, wat weer ten koste zou kunnen gaan van de hoeveelheid uren die je kunt spelen.