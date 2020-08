Splinter Cell fans schreeuwen al geruime tijd om een nieuw deel, maar Ubisoft heeft de held alleen maar in twee Ghost Recon-games laten verschijnen. Ook wordt er (volgens een gerucht) aan een Netflix-serie gewerkt en de Franse uitgever/ontwikkelaar lijkt voorlopig door te gaan met de cameo’s, want Fisher maakt nu ook zijn opwachting in Rainbow Six Siege.

In mei van dit jaar kwam een dataminer erachter dat er een nieuwe Operator in aantocht was voor Rainbow Six Siege, die een personage uit de Splinter Cell-franchise zou zijn. Dat blijkt nu dus inderdaad het geval te zijn en het gaat om Sam Fisher zelf. Hij is de nieuwe Operator die deel uitmaakt van ‘Operation Shadow Legacy’. De volledige onthulling van deze update zal aanstaande zondag te zien zijn op Twitch.

De komst van Fisher in Rainbow Six Siege wordt aangekondigd met de onderstaande trailer.