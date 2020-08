Jaarlijks zet Discovery Channel onze favoriete zeedieren in het zonnetje tijdens de zogenaamde “Shark Week”. Ook dit jaar is dit het geval en laat er dit jaar nu ook eens een game zijn uitgekomen waarbij haaien centraal staan… Het lijkt dan ook enorm logisch dat Maneater, dé game bij uitstek om je te doen voelen als een haai, hierop inpikt. Goed nieuws, want iedereen die de game in zijn bezit heeft kan Shark Week mee vieren!

Maneater is celebrating Shark Week with a free gift for all players. Both current and new Maneater players on all gaming platforms can grab the Tiger Shark Adaptation for free. Named after the legendary Tiger Shark, often referred to as “the garbage can of the sea,” this evolution provides extra nutrients when consuming prey in addition to providing a sharply striped cosmetic upgrade. The Tiger Shark Adaptation is now free for all players. To equip the Tiger Shark Adaptation, download the latest Maneater update, players can visit their nearest Grotto, and select the Tiger Shark Adaptation under Body Evolutions.