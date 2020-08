Worstelfans moeten het dit jaar zonder een nieuw deel in de WWE 2K-serie stellen, maar dat betekent niet dat er helemaal geen worstelgame zal verschijnen. Volgende maand ligt namelijk WWE 2K Battlegrounds in de (digitale) winkels en de uitgever heeft nu laten weten welke modi er in de game te spelen zijn.

Battlegrounds biedt sowieso een hele andere ervaring dan de WWE 2K-reeks. Het betreft hier immers een arcade-game waar ‘over-the-top’ actie in centraal staat. Het spel bevat verschillende modi en deze zijn als volgt:

Campaign Mode: Sla je slag in deze comic-achtige single player modus wanneer je nieuwe WWE Superstars verzamelt om de volgende uitdaging aan te kunnen gaan. Werk samen met Paul Heyman en Stone Cold Steve Austin om stad en land af te reizen en nieuwe Superstars te vinden voor een gloednieuwe WWE brand. Speel als één van de zeven nieuwe Superstars, zoals Bolo Reynolds en Jessica Johnson, terwijl je diverse regio’s afreist om WWE Superstars te verslaan, campaign goals te behalen en verschillende WWE Superstars, power-ups en items vrij te spelen;

o One-on-one;

o Tag Team;

o Triple Threat;

o Fatal Four Way;

o Steel Cage Match;

o Royal Rumble;

De diverse modi komen ook nog eens voorbij in een nieuwe trailer en die check je hieronder.