Sinds de release van Fall Guys: Ultimate Knockout als PS Plus game is de game een ongekend succes, want het kende op de eerste dag al meer dan 1.5 miljoen spelers. Fall Guys is uiterst vermakelijk als tussendoortje en de ideale partygame voor met je vrienden. Er werd onlangs al gehint naar een aankomende patch en deze is inmiddels verschenen.

Met deze nieuwe update wordt de Jump Showdown modus toegevoegd, waarin spelers over bewegende balken moeten springen. Deze balken zwaaien steeds sneller rond en ook de platformen zullen kleiner worden na verloop van tijd. Verder verhelpt de update enkele kleine problemen, zoals je hieronder kunt zien.

🚨 We’re about to drop a new level into rotation!!! 🚨

Jump Showdown – A fan-favourite from the beta! 👑

We’ll be adding it in our first update TOMORROW!

Patch-notes in the thread 😗👌

More new levels will be coming soon – along with new features & costumes 👀 pic.twitter.com/zQ4hOI70MP

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 11, 2020