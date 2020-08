Het blijft natuurlijk altijd een uitdaging voor een ontwikkelaar om alle wapens zo gebalanceerd mogelijk te houden in een shooter. Call of Duty kent deze uitdaging natuurlijk al jaren en het is voor Infinity Ward zaak om alle wapens zo eerlijk mogelijk te maken. Modern Warfare heeft nu een nieuwe update ontvangen die een aantal wapens aanpakt.

Een van de meest gebruikte wapens in Warzone gaat op de schop en dat is de Bruen MK9 LMG. Dit wapen wordt veel gebruikt voor de langere afstanden en met de balanstweak wordt de schade op grote afstanden nu wat zwakker gemaakt. Ook de FAL, Holger-26 en de M91 worden wat aangepast. Dankzij de game files is nu ook duidelijk hoeveel sterker of zwakker de wapens precies zijn geworden, wat je onderaan de patch notes kunt zien.

Modern Warfare

Gunfight 3v3 – Blueprint

Bare Bones Moshpit

Hardcore Team Deathmatch

Harcore Kill Confirmed

Warzone

Remove Plunder: Blood Money

Add Plunder Quads

General Fixes

Fix for an issue where explosive rounds on the Rytec AMR could still be equipped in CDL modes

Fix for an error players could receive when opening the weapon armory

Fix for an exploit in the Shooting Range trial

Weapons

FAL

Increased headshot damage (2 hit at range with 1 headshot)

Reduced near damage (limbs and lower torso always 3 shot)

Holger-26

Increased damage range

Increased ADS speed

Bruen Mk9

Reduced damage range

M91

Increased near damage

Increased ADS Speed

Detailed Statistics

The following information is not included in Infinity Ward’s Patch Notes, rather, it is obtained raw from the raw game files. Here is a detailed breakdown of the weapon statistics which were changed in this update.

FAL

Maximum damage (to 20m) has been nerfed, however, this does not account for changes to body multipliers.

Maximum Damage: 65 to 49 (-25%)

Holger-26

ADS-In time buffed, maximum damage range (28dmg) buffed, and damage range 2 (23dmg) buffed.

Aim Down Sights Time: 390ms to 360ms (-8%)

Maximum Damage Range: 1,700 (43m) to 1,900 (48m) (+12%)

Damage Range 2: 2,650 (67m) to 2,800 (71m) (+6%)

Bruen Mk9

Maximum damage range (31dmg) nerfed and damage range 2 (28dmg) nerfed.

Maximum Damage Range: 1,650 (42m) to 1,050 (27m) (-36%)

Damage Range 2: 2,600 (66m) to 2,200 (56m) (-15%)

M91

ADS-In time buffed and new damage/range shelf added.