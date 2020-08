Sony laat weten dat de inhoud van de Ghost of Tsushima Digital Deluxe uitvoering nu ook los als upgrade pack in de PlayStation Store te koop is. Voor €10,99 krijg je toegang tot de onderstaande items:

Eén techniekpunt

Talisman ‘Hachiman’s gunst’

Skinset ‘Held van Tsushima’: Gouden masker, pantser, zwaardset, paard, zadel

Digitaal mini-illustratieboek van Dark Horse

Commentaar van regisseur: Het team bespreekt samen met een Japanse geschiedkundige de wereld van Ghost of Tsushima en de waargebeurde gebeurtenissen waarop de game is gebaseerd.

Samoerai-thema van Ghost of Tsushima

Uiteraard is de Ghost of Tsushima Standard Edition vereist wil je van het bovenstaande gebruik kunnen maken. In-game items zijn tijdens het spelen van de verhaallijn te ontgrendelen. Indien je Ghost of Tsushima al een tijdje hebt gespeeld, dan is het belangrijk om te weten dat je mogelijk een nieuwe game moet beginnen om het nieuwe paard te kunnen gebruiken. Onze Ghost of Tsushima review lees je hier.