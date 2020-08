Hasbro en uitgever GameMill Entertainment kondigen G.I. Joe: Operation Blackout voor de PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One en pc aan. De game komt op 13 oktober uit en laat je met zowel G.I. Joe als Cobra spelen. In totaal zijn er 12 beschikbaar. De selectie bestaat onder meer uit: Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, Destro, Roadblock en Storm Shadow.

G.I. Joe: Operation Blackout bevat een campagne van 18 missies die je alleen of lokaal in coöp kunt spelen. Het verhaal put inspiratie uit de G.I. Joe comics die in de jaren tachtig erg populair waren. Daarnaast ligt er een grote nadruk op multiplayer, die verschillende modi zoals Capture the Flag, Assault en King of the Hill bevat. Tot slot hebben de personages unieke vaardigheden en kun je het uiterlijk van onder meer je wapens aanpassen.