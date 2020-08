Review: Skater XL – Het is al tien jaar geleden dat ik kennis maakte met SKATE 3 en sindsdien kijk ik al lang uit naar een vervolg op dit pareltje. Het is echter voorlopig nog wel even wachten op deze sequel en dat zal Easy Day Studios ook gedacht hebben. Getuige daarvan hun nieuwe game Skater XL, een nieuw spel waarbij het springen op en over relingen de normaalste zaak van de wereld is. Proskaters als Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta en Brandon Westgate zijn speelbaar en met hen kan je echt legendarische bestaande skatelocaties verkennen. De grote vraag is nu of dit spel ietwat de leegte kan vullen en of het dus hetgeen is waar de vele fans zolang op gewacht hebben.

Vogelvrij

Skater XL begint met een korte tutorial die je vertelt hoe je jouw skater kunt besturen en hoe je de meest eenvoudige tricks uit je skateboard kan toveren. Daarna word je losgelaten op vijf verschillende plaatsen, waarvan vier locaties een samenraapsel zijn van bekende skateplaatsen en één van deze locaties een hele grote ramp kent, die zich ergens in het midden van de woestijn bevindt. Er zijn ook drie verschillende community maps beschikbaar en het vermoeden is dat er hier nog wel meer bij zullen komen in de toekomst. Verder is er nog een modus waarin je bepaalde tricks moet uitvoeren om specifieke uitdagingen te voltooien. Dit voelt echter eerder aan als een uitbreiding op de tutorial dan als een aparte uitdaging, aangezien hier geen beloningen aan verbonden zijn.

Lege doos

Tot mijn verbazing kent Skater XL eigenlijk verder niet veel diepgang. Laat me het zo stellen: je moet je eigen plezier creëren. Ik haalde eigenlijk voornamelijk plezier uit het zelf bedenken van bepaalde lijnen en hoopte door lekkere tricks aan elkaar te rijgen een mooi filmpje te verkrijgen. De game is één open zandbak waar je je helemaal in kan uitleven, maar wie op zoek gaat naar een doel of beloningen, komt wat bedrogen uit. Er is namelijk niets om naartoe te werken. Je rijdt wat doelloos rond en er is geen enkele drijfveer om de optionele uitdagingen te voltooien. Op dit vlak voelt Skater XL meer aan als een zeer dure demo dan als een finaal product. De optie om je kledij en skateboard aan te passen is aanwezig, maar alles is al van in het begin verkrijgbaar, terwijl dit net zo goed als een soort van beloning gebruikt had kunnen worden.

Je skater aanpassen verloopt trouwens niet zo vlot, aangezien het allemaal wat lang duurt eer kledij en skateboards geladen zijn. Verschillende merken en varianten zijn aanwezig, maar aangezien alles een beetje hapert én je alles al tot je beschikking hebt vanaf het begin, zal je waarschijnlijk slechts eenmalig je outfit en board aanpassen, waarna je deze functie niet snel nog eens zal aanraken. Niet alleen de aanpassingen aan je skater glitchen bovendien, ook tijdens het skaten ben ik er soms van overtuigd dat mijn board een reling moet raken, maar dat gebeurt niet omdat ik er doorheen val. De glitches die zich af en toe kunnen voordoen, verpesten de gameplay echter niet; ze zijn voornamelijk een kleine hinder.

Feeling in control

Het is niet allemaal negatief wat Skater XL betreft. Het grote pluspunt van de game is het skaten zelf, want je bestuurt je beide voeten met twee joysticks. Dit zorgt ervoor dat je meer controle hebt over je tricks en ook dat het natuurlijker aanvoelt. Zo kan je zelf bepalen wanneer jouw skater weer contact maakt met zijn skateboard bij het uitvoeren van verschillende tricks. Alles begint bij een simpele ollie en van daaruit bestuur je jouw voeten om te bepalen welke trick je wilt uitvoeren. Zo kan je een kickflip doen door eerst een ollie uit te voeren en dan één van jouw joysticks naar links of naar rechts te bewegen. Dit alles geeft je meer controle over je skateboard en zorgt er dus voor dat het realistischer aanvoelt dan elk ander skatespel dat ik tot op heden gespeeld hebt. Dit zorgde er ook voor dat de game voor menig uur aan speelplezier zorgde, aangezien het skaten op zichzelf echt goed werkt.

Je zal jezelf dus voornamelijk de vraag moeten stellen of je het ziet zitten om een echte skatesimulatie te spelen of niet, want er is geen verhaal en er valt niets vrij te spelen. Als jij je kan bezighouden met alleen je skateboard en een heleboel bekende skatelocaties, dan is dit het meest realistische skatespel tot op heden. De nieuwe manier om jouw skater te besturen is zeer intuïtief en dit zal je zeer snel onder de knie hebben, zeker als je zelf al eens een kickflip uit je schoenen hebt weten te toveren. De werelden zijn echter wel vrij leeg, want er zijn geen personen aanwezig die rondrennen of skaten en je kan ook niet aangereden worden door een toevallig voorbijkomende wagen, aangezien die er ook niet zijn.

Ondanks dat je niet in contact komt met anderen, zijn er genoeg andere manieren om zwaar op je bek te gaan. Iedere trick die je zal uitvoeren zal er anders uitzien dan de vorige en dus is ook iedere valpartij uniek. Er zijn namelijk geen standaard trickanimaties, zoals dit in voorgaande skategames wel het geval was. Door zelf jouw voeten te kunnen positioneren op het board voelt en ziet elke poging er daadwerkelijk anders uit. Dit zorgt ervoor dat je dus eigenlijk jouw eigen stijl ontwikkelt, wat toch een vooruitgang is ten opzichte van de oudere skategames. Maar soms doen de voeten niet helemaal wat de bedoeling is (voornamelijk bij een manual) en dit kan tot wat lichte frustratie leiden als je al een paar mooie tricks gedaan hebt en je laatste of voorlaatste trick niet lukt zoals je het bedoelde.

P.S.

Tot slot nog even de vermelding dat sommige mods van de pc-versie overgeheveld zullen worden naar de PS4-versie – dat is althans wat de ontwikkelaar beloofde – maar voorlopig bedraagt het spel slechts acht verschillende gebieden. Dit cijfer is toch wat aan de lage kant, zeker als je weet dat de game €40,- kost. Op pc is Skater XL iets goedkoper en het kent een stuk meer community content dan de duurdere PS4-versie. Mocht je dus de mogelijkheid hebben om het ofwel op pc te spelen, ofwel nog wat te wachten tot er meer inhoud wordt toegevoegd door de ontwikkelaar, dan zou ik dat verkiezen boven het neertellen van de huidige vraagprijs voor een op dit moment uitgebreide demo.