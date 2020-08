Een van de meest populaire games op het ogenblik is Fall Guys: Ultimate Knockout. De Battle Royale-titel wordt ook veel gespeeld op de PlayStation 4 blijkt uit cijfers van Gamstat.

Sinds de lancering van Fall Guys zie je een constante stijgende lijn in het totaal aantal gamers dat het spel op de PlayStation 4 speelt. Op het moment van schrijven zijn dat er bijna 11 miljoen, daar waar dat twee dagen terug nog 8 miljoen was.

Van een groot succes kan dus wel gesproken worden en de kans is heel erg groot dat dit aantal spelers met de dag nog meer zal toenemen, want Fall Guys is één van de PlayStation Plus-titels van deze maand.