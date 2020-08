Tijdens de laatste State of Play kwam IO Interactive met een heel onverwachtse aankondiging. Hitman 3 zal namelijk ook in VR speelbaar zijn, alsook de eerdere twee delen uit de World of Assassination trilogie. Doordat de aankondiging goed verborgen is gebleven, in plaats van vroegtijdig te lekken, kwam het als een verrassing én IO Interactive heeft een hoop achter de hand om ons te laten zien.

Dit doen ze door middel van de zogenoemde Developer Insights. Eerder heeft IO al zo’n video gedeeld, die ging over de standaard Hitman 3 ervaring, maar nu gaan ze voor ruim vier minuten volledig in op wat we van de VR modus mogen verwachten. Hitman 3 staat gepland voor een release in januari 2021.