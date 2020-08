THQ Nordic en moederbedrijf Embracer Group hebben weer toegeslagen. Zij hebben al een hele rits aan ontwikkelaars aan zich gebonden in het afgelopen jaar, maar dit was klaarblijkelijk nog niet genoeg. Er zijn nu nog maar eens acht teams opgekocht.

De meest in het oog springende is 4A Games, die bekend is van de Metro-games. THQ Nordic had zich al als uitgever aan hun nieuwste project gebonden, maar nu is de studio ook volledig opgekocht. De andere aangekochte ontwikkelaars zijn een stuk minder bekend.

Het gaat hier om: New World Entertainment, Vermila Studios, Deca Games, Rare Earth Games. Palindrome Interactive, Pow Wow Entertainment en Sola Media.