Begin volgende maand zal het nieuwste deel in de NBA 2K-reeks in de winkels liggen voor de huidige generatie consoles. Als je wilt weten of de game genoeg vernieuwingen brengt ten opzichte van diens voorganger, dan kan je dat binnenkort zelf testen door middel van een demo.

Op papier lijkt NBA 2K21 aardig wat vernieuwingen toe te voegen. Zo is onder andere de Pro-Stick meer uitgebreid en de zogenaamde ‘signature styles’ zijn nu ook van toepassing op defensieve spelers. Wat deze allemaal veranderen in de gameplay wordt uitgebreid besproken op het PlayStation Blog. Neem daar dus zeker even een kijkje.

Of al deze vernieuwingen de gameplay ook daadwerkelijk doen verbeteren ervaar je zelf in de demo die op 24 augustus beschikbaar zal worden gesteld in de PlayStation Store.