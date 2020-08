Met enige regelmaat krijgen de shows van Cartoon Network na verloop van tijd een eigen videogame. Nu is dat bij Ben 10 al langer het geval, al een jaar of dertien om precies te zijn. Dat betekent dat die games het toch goed doen bij hun doelgroep, dus fans van de show zullen vast blij zijn dat Ben 10: Power Trip er aan zit te komen.

In de nieuwe trailer zien we hoe je in diverse, op elementen gebaseerde, wezens kan transformeren om jouw vijanden te slim af te zijn. Daarnaast bevat Ben 10: Power Trip ook een split-screen coöp modus, zodat jij en een vriend samen op de bank de volledige game kunnen uitspelen.

Op 9 oktober aanstaande mogen we Ben 10: Power Trip in de winkels verwachten.