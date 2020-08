Uitstel kan altijd gebeuren. Het ontwikkelproces van een game is immers niet makkelijk en ook als het gaat om een simpele port kan er altijd roet in het eten vallen. New World Interactive heeft blijkbaar erg veel moeite om Insurgency: Sandstorm fatsoenlijk naar de consoles te porten en heeft daarom nu de hulp van Saber Interactive ingeschakeld.

Eerder zou Insurgency: Sandstorm op 25 augustus dit jaar verschijnen, maar werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. Nu wordt er gemikt op een release in de eerste helft van 2021. Met de hulp van een ervaren studio zoals Saber lijkt ons dit geen probleem, want vergeet niet: Dat zijn de gekke geniën die The Witcher 3 op de Nintendo Switch draaiend hebben gekregen.