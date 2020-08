EA Sports is lekker bezig met het uit de doeken doen van de verschillende FIFA 21 onderdelen. Na eerder al de focus te hebben gelegd op cover star Kylian Mbappé en FIFA Ultimate Team, is het nu de beurt aan de carrière modus.

Ook dat onderdeel is weer van de partij in FIFA 21 en in deze nieuwe trailer krijg je een helder beeld van hoe het allemaal in zijn werk gaat. Later vandaag mag je ook nog een uitgebreide preview verwachten, waarin we de twee genoemde onderdelen alsook VOLTA behandelen.

Voor meer informatie over de gameplay kan je hier terecht.