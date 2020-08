Voor velen onder ons is Tony Hawk’s Pro Skater jeugdsentiment, waarin we ons uiterste best deden om de meest gekke trucs uit te halen. Deze nostalgie keert begin september terug in de vorm van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 en er zal ook een demo beschikbaar zijn van deze games. In deze demo kan je aan de slag met het Warehouse level, zoals je hieronder kunt zien.

Wie de demo wil spelen – wat vanaf vandaag kan – zal echter wel een pre-order moeten plaatsen. Het Warehouse level is uiteraard een van de meest iconische en dit level is opnieuw leven ingeblazen in deze remaster. Hieronder kan je de korte maar krachtige trailer bekijken die de demo nader toelicht.

Wil je meer weten over Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2? Lees dan zeker even onze preview van deze bundel.