Tijdens het PS5-event werd het ambitieuze Kena: Bridge of Spirits aangekondigd dat door het kleine Ember Lab ontwikkeld wordt. De game is sinds de aankondiging maar weinig in het nieuws geweest en dat is jammer, want de game ziet er grafisch prachtig uit en kent een indrukwekkende visuele stijl. Voor iedereen die interesse heeft in de game, is er nu uitstekend nieuws naar buiten gebracht.

Kena: Bridge of Spirits zal namelijk een gratis next-gen upgrade krijgen. Als je de game dus op de PS4 aanschaft, kan je deze later op de PS5 geheel gratis spelen middels die upgrade. De volledige details ontbreken nog, maar de ontwikkelaar bevestigde de upgrade in ieder geval wel alvast.

Yes!

We don’t have the time limit details yet, but the upgrade is slated to be free! — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) August 12, 2020

Heb je Kena: Bridge of Spirits gemist? Neem dan zeker even de moeite om naar de eerste trailer te kijken die je hieronder kunt vinden.