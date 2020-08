Red Dead Online werd onlangs nog voorzien van een flinke update en zodoende konden spelers weer met veel nieuwe content aan de slag. In deze update werd de Naturalist Role geïntroduceerd en deze rol focust zich op het spoorzoeken, onderzoeken en het jagen op dieren.

Ook bracht de update een hele hoop bugfixes, tweaks en meer, maar deze laatste versie van de game is nu ingetrokken door Rockstar vanwege de vele problemen die het veroorzaakt in de online wereld van Red Dead Redemption 2.

Volgens de ontwikkelaar veroorzaakt de laatste update – die bedoeld was om een betere beveiliging en connectie te bieden – namelijk allerlei problemen die niet voorzien waren. Spelers ondervonden juist meer connectieproblemen, dieren die verdwenen en nog veel meer. Ook waren NPC’s opeens spoorloos en zwevende koetsen en onzichtbare paarden waren plots heel gebruikelijk.

Dat is niet de bedoeling en deze problemen zouden nu verholpen moeten zijn, doordat de update terug is gerold. In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan een oplossing, zodat de nieuwe uitrol straks wel voor het gewenste resultaat zorgt.